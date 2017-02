EHC Visp | 2:3-Niederlage in La Chaux-de-Fonds

Roman Botta und der EHC: In Unterzahl doch noch verloren. Foto:

In einem Abnützungskampf unterliegt der EHC Visp bei La Chaux-de-Fonds 2:3 (1:0, 0:1, 1:2). Damit gehen die Neuenburger in der Serie 2:1 in Führung.

Der EHC Visp hielt dem Favoriten auch im dritten Duell gleichwertig entgegen. Er war ganz nahe dran am zweiten Auswärtssieg. Tobias Bucher gelang die Eröffnung des Skores (3.), Carbis glich für die Neuenburger in der 26. Minute aus. Die erneute EHC-Führung durch Neher (41.) glich Bonnet (45.) aus. Ab der 54. Minute musste Visp zwei Minuten in Unterzahl spielen - Alihodzic rammte Hasani gegen den Kopf, dann musste auch Thibaudeau raus. Die böse Folge: Forget gelingt der Siegtreffer.

Das vierte Aufeinandertreffen findet am Freitag in Visp statt. Ob Visp bis dann wieder auf Rapuzzi zählen darf? Im Mitteldrittel musste der US-Amerikaner verletzungshalber vom Eis.

21. Februar 2017, 22:30

