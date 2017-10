Nur Ritz trifft

Der EHC Visp war erneut nahe am Spitzenteam Olten dran, unterlag diesmal mit 1:2 (1:1, 0:1, 0:0). Einziger Visper Torschütze war Andy Ritz.

Bereits beim ersten Aufeinandetreffen mussten sich die Oberwalliser knapp geschlagen geben. Damals verlor der EHC in der Verlängerung 3:4. Diesmal glich Ritz im Startdrittel die Oltener Führung zum 1:1 aus (20.). Im Mittelabschnitt trifft bloss Schirjajew, obwohl Visp die aktivere Mannschaft war. Die Visper erwiesen sich als kämpferisch und mutig, letztlich aber als zu wenig effizient und torgefährlich. Am Sonntag spielt Visp in Rapperswil.

13. Oktober 2017, 21:51

