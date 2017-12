Grossmann übernimmt von Baldinger

Am Dienstagabend empfing der EHC Raron die Hauptstädter aus Sitten zum Kantonsderby. Nach vier Niederlagen in Folge war der Druck auf die Oberwalliser besonderst gross. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnte man endlich den ersten Sieg vor heimischem Publikum in dieser Saison feiern.

Die letzten Niederlagen gingen nicht spurlos an der Mannschaft aus dem Rilkedorf vorbei. So hatte sich die Spieler nach der letzten knappen und unnötigen Niederlage gegen Sarine-Fribourg nach Spielschluss in die Kabine zurückgezogen und ausgesprochen. Zwischenziele wurden festgelegt und an die Einstellung jedes einzelnen appelliert. Es gilt auch zu erwähnen, dass sich die Wege des EHC Raron und Trainer Peter Baldinger im gegenseitigen Einverständnis trennen. Stefan Grossmann, Verteidiger, welcher aber seit längerem an einer Hirnerschütterung laboriert, übernimmt die Verantwortung an der Bande bis auf weiteres.

So war schon bei der Vorbereitung zum Kantonsderby gegen den HC Sitten-Nendaz bemerkbar, dass jeder Akteur konzentriert und mit vollem Einsatz bei der Sache war. Dementsprechend starteten die Hausherren auch in die Partie. Im ersten Drittel dominierte man die drittplatzierten Hauptstädter beinahe über 20 Minuten und gestand diesen nur wenige Chancen zu. In der Offensivzone agierten die Rarner geduldig und zielstrebig. Flavio Schmid (14.) und Silvano Dubach (15.) sorgten mit einem Doppelschlag für die verdiente 2:0 Führung nach dem ersten Drittel.

Ausgeglichener ging es im zweiten Drittel zu und her. Die Sittener kamen etwas besser ins Spiel und dadurch vermehrt zu guten Abschlussmöglichkeiten. Bereits in der 22. Minute konnten die Sittener den Anschlusstreffer bejubeln. Von diesem Rückschlag liess sich der Gastgeber aber nicht aus dem Tritt bringen. Die Mannschaft kämpfte weiterhin konzentriert und wurden promt in der 34. Minute dafür belohnt. Fabian Kalbermatten zog alleine auf den Gegnerischen Torhüter und liess diesem mit einem feinen Backhandschuss keine Abwehrchance.

Im letzten Abschnitt waren die Sittener sichtlich angestachelt aus der Kabine zurück aufs Eis gekommen. Die Favoriten aus der Kantonshauptstadt erhöhten die Kadenz und zwangen den Rarnern immer mehr Defensivarbeit auf. Diese wehrten sich anfangs noch erfolgreich, brachte sich aber mit fortdauernder Spielzeit selber unter Druck, indem sie sich zu viele unnötige Strafen einhandelten. Diese undiszipliniertheit nützten die Gäste zum Anschlusstreffer in der 51. Minute und dem Ausgleich in der 59. Minute aus. Plötzlich waren die letzten knappen Niederlagen wieder in den Köpfen präsent und eine gewisse Unsicherheit machte sich breit. Da kam die Schlusssirene mit der kurzen Pause für die Verlängerung gerade recht. Das Team stand noch einmal zusammen und schwor sich auf die bevorstehende Entscheidung ein. Von Beginn weg zeigten die Rarner in der Verlängerung das sie den Sieg mehr wollten und so war es Aaron Schnyder, welcher in der 63. Minute den erlösenden Siegtreffer für seine Mannschaft erzielen konnte. Wichtige zwei Punkte für den Kampf um die Playoffs und sicherlich ein wichtiger Sieg für das Selbstvertrauen und die noch bevorstehenden Aufgaben vor der Weihnachtspause. Am kommenden Samstag misst man sich auswärts mit Moutier ehe am Freitag, 22. Dezember das letzte Heimspiel in diesem Jahr gegen HC Le Mouret stattfindet.

pd / zen

13. Dezember 2017, 19:41

Artikel teilen