EHC Raron mit vierter Niederlage in Folge

Dass der Gegner aus dem Saanebezirk nicht zu unterschätzen ist, wussten die Rarner zum Vornherein. Schliesslich lagen die Fribourger auf dem vierten Platz, der 2. Ligagruppe West. Dennoch liess sich Raron die sicher geglaubten Punkte kurz vor Schluss noch nehmen.

Trotz dem frühen Gegentor (7.) hatte man im ersten Drittel den Gegner über lange Strecken gut im Griff. Flavio Schmid konnte nach einem Energieanfall in der 11. Minute den Ausgleich erzielen, die Führung konnten die Rarner allerdings nicht beanspruchen.

So waren es die Fribourger, welche im 2. Drittel (27.) zum schmeichelhaften 1:2 trafen. Sandro Burgener, die Saaser 1. Ligaverstärkung, konnte postwendend mit einem sehenswerten Treffer wieder ausgleichen. Und gut dreissig Sekunden vor der zweiten Sirene war es wieder Flavio Schmid, welcher nach Vorlage von Loris Schmid wuchtig zur erstmaligen Führung der Hausherren einnetzte.

Im letzten Abschnitte konnten die Gäste in der 45. Minute zum 3:3 ausgleichen, ehe Nils Imboden nach hartnäckigem nachsetzen den erneuten Führungstreffer erzielen konnte. Ab diesem Zeitpunkt des Spiels holte sich der Gastgeber die eine oder andere unnötige Strafe ab und prompt musste man erneute den Ausgleich zum 4:4 hinnehmen. Aber auch auf diesen Rückschlag wussten die Rarner noch einmal zu reagieren und es war in der 57. Minute erneut Nils Imboden, welcher für den 5:4 Führungstreffer verantwortlich war. Die Gäste aus Fribourg liessen an diesem Abend aber nicht nach und konnten innert einer Minute gleich zwei Vollerfolge verbuchen, was den Rarner sichtlich den Wind aus den Segeln nahm. Der letzte Treffer viel dann noch ins leere Tor (60.), womit die erneute Niederlage endgültig besiegelt war.

Die insgesamt elf Strafen, welche die Heimmannschaft gegen sich ausgesprochen bekam, waren ein gewichtiger Grund warum am Schluss die Energie für den benötigten Sieg gefehlt hatte.

Nun stehen noch drei wegweisende Spiele vor der Weihnachtspause für den EHC Raron an. Das nächste Heimspiel erfolgt bereits Morgen Dienstag in Raron, wo der HC Sion-Nendaz um 20:30 Uhr empfangen wird.

EHC Raron

11. Dezember 2017

