EHC Raron startet erfolgreich ins neue Jahr

Der EHC Raron gewinnt zwei der letzten drei Vorrundenspiele und rückt damit auf den fünften Tabellenplatz vor. In der anstehenden Zwischenrunde wird nun der vierte Platz und das damit verbundene Heimrecht in den Playoffs angestrebt.

In der Neujahrswoche kam es in Raron zu der Affiche zwischen dem EHC Raron und CP de Meyrin. Der Leader aus Genf konnte sich in einer hart umkämpften Partie knapp mit 3:4 durchsetzen. Nur drei Tage später empfingen die Rarner das drittplatzierte Red Ice Martinach und zeigten eine starke Reaktion. Mit viel Einsatz und Siegeswille konnte man die Unterwalliser mit 8:6 in die Schranken weisen und den Druck auf die oberen Tabellenränge aufrechterhalten.

Am vergangenen Samstag gastierte schliesslich das letztplatzierte HC 3 Chêne zum Abschluss der Vorrunde in Raron. Mit einem Sieg und gleichzeitiger Schützenhilfe aus Meyrin, welches zwei Tage später gegen den Tabellennachbar Sarine-Fribourg spielte, bot sich der jungen Truppe um Trainer Dario Andenmatten der Sprung auf den fünften Tabellenplatz an.

Die Mannschaft war sich dieser Ausgangslage bewusst und startete entsprechend nervös in die Partie. Nach einem frühen Gegentor (3.) steigerten sich die Hausherren aber kontinuierlich und führten nach zwei Dritteln bereits mit 4:2 Toren. Loris Schmid (6.), Lauber Joshua (10.), Capitan und Topscorer Flavian Wyer (38.) sowie Powerflügel Lauber Timo (40.) sorgten für die nötige Ruhe im Spiel der Rarner.

Das frühe Tor im letzten Spielabschnitt, erneut durch Flavian Wyer (41.), war die Vorentscheidung. Der dritte und letzte Treffer der Gäste (48.) war nur noch kosmetik. Flavio Schmid traf gut fünf Minuten später (53.) zum 6:3-Endresultat.

Meyrin seinerseits leistete die gewünschte Schützenhilfe gegen Sarine-Fribourg, was den Vorstoss auf den 5. Tabellenplatz für die Rarner bedeutete.

Bei der nun anstehenden Zwischenrunde können sich die Rarner nun den vierten Platz erkämpfen. Die genauen Spieltermine werden noch bekannt gegeben.

pd / pan

16. Januar 2017, 19:23

Artikel teilen