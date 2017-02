Tomas Dolana und Visp: 1:3 in Rückstand geraten. Foto:

Das war eine ganz harte Niederlage! Der EHC Visp unterliegt La Chaux-de-Fonds trotz einem sehr guten Spiel 3:4 (2:2, 1:1, 0:1). Die Vorteile konnten aber nicht in Tore umgemünzt werden.

Alihodzic eröffnete das Skore (7.), bevor die Neuenburger das Spiel durch Forget (10.) und Muller (12.) drehten. Aber Brunold/Botta reagierten postwendend und glichen in der 13. Minute bereits aus. Und als Meunier im Mitteldrittel die Gäste zum zweiten Mal in Führung brachte (23.) reagierten die Visper erneut bravourös und glichen durch Heynen kurze Zeit später aus (25.). Als dann aber Meunier auf Zuspiel Forgets in Überzahl erneut vorlegte (46.), vermochte Visp leistungsmässig, nicht mehr aber tormässig zu reagieren.

Die Niederlage ist hart, das war zu wenig Lohn für einen aufopfernd starken Auftritt. Vor allem im Mitteldrittel dominierten die Oberwalliser den Gegner.

Die Serie steht nun 1:3. Am Sonntag kommt es in La Chaux-de-Fonds (18.00) zum fünften Duell. Verliert Visp, ist die Saison für den EHC zu Ende.

