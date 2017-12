Immerhin ein Punkt

Der EHC Visp holt in Olten einen Punkt. Er verliert nach sehr guter Gegenwehr und Penaltyschiessen 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1).

Die Oberwalliser holten in der regulären Spielzeit einen 0:2-Rückstand durch die beiden Verteidiger Wolf und Camperchioli und erinnerten an die Aufholjagd von Mitte November an selber Stätte. Damals drehten sie einen 2:5-Rückstand in einen 6:5-Erfolg nach Penaltyschiessen. Diesmal aber behielten die Solothurner das bessere Ende im Showdown für sich. Vorab deren Topskorer Ulmer verwertet seine beiden Penalties. Für Visp trafen Kissel (einmal bei zwei Penalties) und Altorfer. Das war zu wenig für einen Sieg.

Ein Sieg wäre möglich gewesen, denn Visp hatte auch aufgrund von diversen Überzahlsituationen gegen Schluss die Vorteile auf seiner Seite.

27. Dezember 2017, 20:35

