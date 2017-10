Mitgehalten, mehr nicht

Dritte Niederlage in Serie für den EHC Visp, beim souveränen Spitzenreiter Rapperwil-Jona gab es keine Punkte. Beim 1:3 vermochte man spielerisch zwar phasenweise mitzuhalten, doch die Effizienz liess erneut zu wünschen übrig.

Offensives Treten an Ort für den EHC Visp, wie zuletzt gegen Olten gab es auch in Rapperswil nur das eine eigene Tor. Das erzielte Niki Altorfer zum zwischenzeitlichen 1:1, nur eine Minute später ging das Heimteam mit 2:1 in Führung. Obwohl noch über zwei Drittel zu spielen waren, fanden die Oberwalliser darauf keine Antwort mehr. Fünf Powerplays bleiben ungenutzt, die Lakers brachten schlussendlich ein 3:1 relativ ungefährdet über die Distanz. Defensiv solide, offensiv ungenügend, so das Kurzfazit des EHC Visp.

bhp

15. Oktober 2017, 18:16

