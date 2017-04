Ehrung für U17 JU+VE Sieger Enrico Stoffel

Schiesssport | Was lange währt, wird endlich gut

Im Oktober 2016 hat der Visper Nachwuchsschütze Enrico Stoffel aus Visperterminen am JU+VE Final in Thun in der Kategorie Standardgewehr U17 den Sieg davongetragen. Dieser Erfolg wurde nun vom Walliser Verband geehrt.

Die Leistung des Schützen mit Jahrgang 2000, sollte natürlich in seinem Heimatkanton nicht einfach so ad acta gelegt werden. Der Walliser Verband der Veteranenschützen beschloss, für einmal einen Junioren zu ehren und zu beschenken.

Nach einigen Anläufen, die an Terminkollisionen (Wettkämpfe) scheiterten, kam es letzte Woche vor dem SSZ Riedertal Visp zur verdienten Ehrung und Preisübergabe. Auch hier musste Enrico sein Kniend-Training Kleinkaliber kurz unterbrechen, um sich zusammen mit Veteranen-Präsident Pierre Geiger, Kantonal-Präsident Hugo Petrus und dem Visper Nachwuchschef Werner Ritler dem Fotografen zu stellen.

Enrico Stoffel war sichtlich überrascht und erfreut über die hochkarätige Ehrungs-Delegation und die grosszügige Anerkennungsgabe. Händeschütteln, Schulterklopfen und Glückwünsche wechselten sich dabei in beliebiger Reihenfolge ab. Alle drei Gratulanten legten dem JU+VE - Sieger aber eines ans Herz: Weitertrainieren, weiterschiessen, weitersiegen.

pd/noa

27. April 2017, 13:22

