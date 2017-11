Ein eindrücklicher Heimsieg

Die Damen der UHC Visper Lions konnten den Elan der vergangenen Partie mitnehmen: Vor Heimpublikum gewinnen sie gegen Burgdorf deutlich mit 8:2.

Den Start in die Partie verpassten die Visperinnen komplett, so zog Burgdorf bereits in der dritten Spielminute Richtung Tor und traf zum 0:1. Doch das Heimteam konnte sich schnell sammeln und fortan das gewünschte Spiel aufziehen. Im ersten Drittel fielen gleich vier Treffer zum 4:1, die Wizards nahmen bereits früh ihr Time-Out.

Die Visperinnen dominierten auch das Mitteldrittel weitgehend und konnten den Vorsprung durch drei weitere Treffer auf 7:1 ausbauen. Auch den Start in den letzten Abschnitt erwischte Burgdorf besser und lochte zum 7:2 ein. Obwohl die Gäste die Offensivarbeit erhöhten, war dies zugleich ihr letztes Tor. Visp liess nichts mehr anbrennen und erzielte kurz vor Schluss das 8:2-Schlussresultat.

Das nächste Heimspiel der Visperinnen in der BFO Turnhalle in Visp findet am 17. Dezember um 13:00 Uhr gegen das Team Aarau statt.

Für die UHC Visper Lions spielten: Torhüterin. Carol Hugo (0 Tore / 0 Assists) Feldspielerinnen: Samira Bumann, Lena Carlen, Laura Zurbriggen (2/2), Michelle Zurbriggen (2/1), Jelena Zurbriggen (3/0), Manuela Parvex, Cindy Zumtaugwald (1/0), Nathalie Zumtaugwald, Dayene Studer, Evelyn Jäger, Charline Diem, Desirée Ambühl, Caroline Bittel, Alicia Kronig

pd/map

29. November 2017, 08:21

