Ein eminent wichtiger Sieg

Beim Tabellen-Nachbar Thun U21 landete der FC Oberwallis Naters im Kampf gegen den Abstieg einen wichtigen 3:2-Sieg.

Matchwinner für die Oberwalliser war Vitezslav Hrdlicka, dem der zweite Hattrick (nach Martinach zum Saisonauftakt) gelang.

Nachdem die jungen Thuner in der 74. Minute durch den Zweifach-Torschützen Nicolas Hunziker 2:1 in Führung gingen, sah es böse aus für die Oberwalliser. Dank einer gefestigten Moral gelang in der 83. und 89. Minute dann doch noch der verdiente Umschwung – dank Vitezslav Hrdlicka.

22. Oktober 2017, 17:51

