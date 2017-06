Ein heisser Lauf

Für die Hauptrunden suchen sich die Schützenquintette meistens einen kleinen ruhigen Stand in den Bergen. Grund: nicht so heiss, Ungestörtheit, klarere Sicht, etc. Foto: zvg

Die drei Hauptrunden der Schweizerischen Gruppenmeisterschaft 300 M haben es in sich und werden oft als «heisse Läufe» bezeichnet, nicht nur wegen hochsommerlicher Temperaturen.

Diesen kann durch Absolvieren des Programms am frühen Morgen auf einem Stand nach Wahl noch ausgewichen werden, nicht aber dem Hoffen und Bangen bis zum positiven oder negativen Bescheid am Samstagabend. Geschossen wird in ausgelosten Kombinationen mit je fünf Gruppen aus dem ganzen Land; die zwei Gruppenersten kommen weiter.

Das Spezielle: Ein mittelmässiges Resultat in einer Gruppe kann den Sprung in die zweite Runde bedeuten, ein sehr gutes Resultat in einer starken Kombination eben das oft ungerecht scheinende Aus. Beispiel gefällig? Der SV Davos kommt mit bescheidenen 943 P. weiter, indes der SV Langnau mit 962 P. in seiner Gruppe nur auf Rang 3 kommt, was das Aus bedeutet.

Den ersten Cut haben folgende Walliser Gruppen geschafft:

Kat. A (Sportgewehre)

SSZ Chalchofen 1 (968), SSZ Chalchofen 2 (964), St. Maurice (957), Visp-Eyholz 1 (951), SV Lötschen und Sion La Cible (beide 949) .

Aus für MSV Feschel-Guttet (943), Betten (939) und sechs Quintette aus dem Unterwallis

Kat D (Stgw. 57/03 und Armeewaffen)

In der 2. Hauptrunde:

St. Léonard (680), SSZ Chalchofen (679), Visp-Eyholz (675), Saillon (661)

SRV Saas-Alpina (665), Agarn (651), FS Staldenried (649) und 6 Unterwalliser Vereine

Feld E (Stgw. 90, Karabiner 31, Stgw. 57/02)

Weiter im Einsatz:

MSV Turtmann 1 (699), MSV Turtmann 2 (689), FS Staldenried 2 (683)

SSZ Chalchofen (673), MSV Feschel-Guttet (672), FS Staldenried (670), MSV Baltschieder (645 ) und Sembrancher mit 672 P.

Die höchsten Einzelresultate der Oberwalliser Schützen:

Kat. A: (Maximum 200)

197: Martin Imhof, Romeo Zentriegen (SSZ Chalchofen)

196: Norbert Wyder (SSZ Chalchofen), Patrick Ritler (SV Lötschen)

195. Mario Bregy, Markus Brix (SSZ Chalchofen), Daniel Köppel (MSV Feschel-Guttet)

194: Roland Heinzmann (Visp-Eyholz), Herbert Blatter (SSZ Chalchofen)

Kat. D: (Maximum 150)

145: Klaus Wyer (Visp-Eyholz),

144: Josef Zur-Werra (SSZ Chalchofen)

140: Martin Burgener (RSV Alpina-Saas), Michael Ostertag (SSZ Chalchofen)

Kat. E: (Maximum 150)

144: Kilian Abgottspon (FS Staldenried)

143: Mareike Weissbrodt-Meyer (MSV Turtmann)

142: Imboden Hubertus (FS Staldenried), Silvan Lorenz (SSZ Chalchofen)

141: Weissbrodt Manuela (MSV Turtmann)

140: Egon Summermatter (MSV Turtmann) usw.

Alle Detailresultate unter www.fst-ssv.ch/News/Breitensport

pd / pmo

18. Juni 2017, 19:25

