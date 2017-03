Ein Kick näher am Schweizer Meistertitel

Am vergangenen Samstag hat das 2. Qualifikationsturnier für die Schweizer Meisterschaften 2017 in Volketswil statt gefunden. Vier Oberwalliser Kickboxer sind mit am Start gewesen und alle vier konnten ihre Gegner bezwingen.

Fabien Quiquerez in der Gewichtklasse 60Kg war taktisch gut eingestellt, so konnte er seinen Gegner über drei Runden auspunkten und gewann verdient mit 3:0 Richterstimmen.

Sandro Garbely 67kg, konnte seinen Kampf mit einen Kick zum Körper des Gegners vorzeitig beenden.

Marco Moser in der Gewichtsklasse 67kg, hatte einen starken Kontrahenten, beide gaben bis zum Schluss alles. Mit sauberen, harten Boxkombinationen behielt Marco die Nase vorn und gewann, mit 3:0 Richterstimmen.

Nicolas Anthamatten 71kg, kämpfte gegen einen ungemütlichen, technisch starken Gegner. Der Kampf war bis zum Schluss ausgeglichen. Anthamatten mit den präziseren Treffern und sehr guter Ausdauer, konnte das Tempo bis zum Schluss hoch halten und gewann seinen Kampf mit 2:1 Richterstimmen.

pd/noa

27. März 2017, 10:07

