Einspruchsverfahren wird im September fortgesetzt

Die Anhörung des ehemaligen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter am Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne dauerte am Donnerstagabend bis 22.30 Uhr. Das Verfahren ist hängig und wird im September fortgesetzt. Es müssen weitere Akten gesichtet werden.

Vor dem CAS hat Blatter die Gelegenheit, sich zu seinem Einspruch gegen seine Suspendierung von allen Fussball-Aktivitäten zu äussern. Die FIFA-Ethikkommission hatte den Walliser wegen einer dubiosen Millionenzahlung an Michel Platini für acht Jahre gesperrt. Das FIFA-Berufungsgremium reduzierte den Bann auf sechs Jahre.

26. August 2016, 14:20

