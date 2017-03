Embd Devils II steigen auf

Die Embd Devils II schafften am Samstag den Aufstieg in die Herren A. Foto: zvg

Am Samstag spielten in Törbel die Herren B der Oberwalliser Unihockey Meisterschaft. Die Embd Devils II konnten dabei vor heimischem Publikum den Aufstieg sicherstellen. Weniger erfolgreich lief es für den UHC Naters-Brig II, welcher den Abstieg hinnehmen muss.

UHC Naters-Brig II – Ibex Grächen 4:12 (1:4)

Naters-Brig brauchte unbedingt Punkte im Kampf gegen den direkten Abstieg. Gegen das in der zweiten Hälfte der Saison sehr starke Grächen vermochten sie auch prompt lange mitzuhalten. Doch spätesten nach der Pause dominierte Grächen das Spiel nach Belieben und ging als Sieger vom Platz.

Blacknoselambs – Embd Devils II 7:10 (5:4)

Vor Heimpublikum konnten die Embder den Aufstieg perfekt machen. Doch lange Zeit schien die Nervosität bei den Devils zu gastieren. Die Lambs ihrerseits zeigten eine tolle Leistung. Erst spät der Partie gewann Embd doch die Oberhand und sicherte sich mit dem Sieg den Aufstieg in die A-Gruppe.

UHC Naters-Brig II – UHC Pfynland II 9:10 (3:4)

Ob es an der Ausgangslage lag, dass Naters-Brig nun unbedingt Punkte brauchte und Pfynland sicher auf dem Barrageplatz platziert war oder auch nicht. Die Partie zwischen den beiden Kontrahenten war äusserst sehenswert und bot dem Publikum viel Spannung. Am Ende besiegelte der knappe Sieg der Pfynländer den Abstieg von Naters-Brig.

KTV Glis – Ibex Grächen 4:12 (1:5)

Grächen schien nach der starken Leistung im ersten Spiel beflügelt in die zweite Partie gegangen zu sein. Mit einer erneut bestechenden Leistung dominierten sie den grundsätzlich solide auftretenden KTV Glis.

Blacknoselambs – STV Baltschieder II 12:7 (9:2)

In dieser Partie ging es darum, welches Team die Qualifikation auf dem Abstiegsbarrage-Platz beendet. Die Lambs erwischten den besseren Start und konnten den Vorsprung aus der ersten Halbzeit schliesslich sicher über die Zeit retten. Damit waren sie auch alle Abstiegssorgen los.

UHC Pfynland II – Embd Devils II 3:3 (1:1)

Obwohl an der Tabellensituation nicht mehr zu rütteln war, wurde der Spitzenkampf der Gruppe mit Spannung erwartet. Die Partie hielt denn auch alle Versprechen. Nach einem heiss umkämpften Match trennten sich die Teams mit einem gerechten Unentschieden. Embd konnte damit die Saison nicht nur auf dem ersten Platz, sondern auch ohne Niederlage beenden.

KTV Glis – STV Baltschieder II 9:8 (6:5)

Das letzte Spiel des Tages hatte zwar keinen direkten Einfluss mehr auf die wichtigsten Plätze der Tabelle. Trotzdem zeigten beide Teams noch einmal ihr ganzes Können. Nach einer sehenswerten Partie konnten die Gliser schliesslich mit einem hauchdünnen Vorsprung zwei Punkte sichern.

Weiter geht es in der OUM am kommenden Samstag im Sand in Visp. Dann spielen die Damen ihre letzte Qualifikationsrunde. Im Anschluss findet um 16 Uhr der Cupfinal zwischen den Blacknosesheep und dem UHC Pfynland statt.

pd / pan

19. März 2017, 06:28

Artikel teilen