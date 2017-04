Erfolg für Zermatter Kofukan-Karatekas

Die Französische Karate Federation Paris Süd (FFKDA), Stadt Corbeil-Essonnes als Organisator, durfte 16 Nationen mit 350 angereisten Wettkämpfern willkommen heissen. Darunter starteten auch Kämpfer des Kofukan Karate aus Zermatt.

Dieser Grossanlass ist vergleichbar mit Verbandsinternen Stil-Weltmeisterschaften. Präsident der Vereinigung Kofukan ist Keiji Tomiyama, welcher schon seit Jahren im September im Zermatter Dojo zu Gast ist. Für Zermatt standen sechs Karate Kids am Start. Sie mussten sich unter anderem gegen starke und grosse Nationen wie Schweden, Weissrussland, Portugal und Frankreich behaupten. Die Wettkämpfer gingen in den Disziplinen Team-Kata (3 Karatekas); Einzel-Kata und Kumite an den Start.

Iwai Shun eröffnete für die Zermatter in der Kategorie der Jüngsten im Kata die Wettkämpfe. Konzentriert kämpfte der 8-Jährige sich über vier Runden im grossen Teilnehmerfeld an Nepal vorbei auf Rang 3. Bittel Maureen, ebenfalls Kata, konnte sich gegen Schweden mit entschieden mehr Kampfgeist und der letzten Konsequenz bis zum Schluss alles zu geben, verdient die Bronzemedaille sichern. Bittel Naveen, holte sich als einziger der Zermatter im Kumite eine Medaille.

Die jugendlichen Karatekas schenkten sich nichts: Taktik, Schnelligkeit und vorallem Beintechniken, welche präzise ausgeführt, bis zu drei Punkte brachten, entschieden schliesslich über die begehrten Podestplätze. Für Naveen ging die Rechnung auf und er wurde sehr guter zweiter. Imoberdorf Enya konnte sich im starken Teilnehmerfeld in ihrer Kategorie gut behaupten, scheiterte mit ganz viel Pech an der portugisischen Gegnerin und landete auf dem 5. Schlussrang. Imoberdorf Iven und Darioli Lino verpassten, wie so oft im Sport,ebenfalls die begehrten Podestplätze. Der Teamgeist und die Freude, Teil eines so grossen Events gewesen zu sein, verdrängten die erste Enttäuschung bald einmal.

