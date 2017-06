Erfolgreiche Oberwalliser Ladenkegler an Schweizermeisterschaft

Kegeln | 60 Walliser am Start

Die erfolgreiche Walliser Delegation an den Schweizermeisterschaften der Ladenkegler im Einzel- wie im Teamwettkampf. Foto: zvg

Die Schweizermeisterschaften 2017 wurden im Kanton Waadt auf den Bahnen in Vevey, Cully und Savigny durchgeführt. 190 Kegler beteiligten sich insgesamt, davon waren 60 Walliser.

Der Präsident des Schweizerischen Ladenverbandes Emmanuel Voide, dankte den aktiven Keglern und gab der Hoffnung Ausdruck, dass man gemeinsam den traditionellen Ladenkegelsport trotz rückläufigen Tendenzen, in Freundschaft und sportlichem Wettkampfgeist, noch lange ausüben könne.

Am vergangenen Samstag erfolgte die Preisverteilung der Schweizermeisterschaft im Einzelwettkampf sowie im Teamwettkampf in Bavois/VD. Neben dem Schweizermeister Daniel Bornoz aus Vallorbe mit 964 Kegeln erzielten Franz Michlig KC Kranz und Moritz Michlig KK Burgspitz mit je 950 Kegeln insgesamt die zweithöchsten Resultate vor dem Freiburger Philippe Barras mit 944.



Zweiter Platz im Teamwettkampf

Beim Teamwettkampf erreichte das Team Simplon /Ried-Brig, welches sich als Walliser Meister für den Schweizer Final qualifizierte, bei den Schweizermeisterschaften in der Zusammensetzung von Thierry Manta, Roland Andenmatten, Josef Zenklusen, Armin Zenklusen und Franz Michlig anlässlich dem Schweizerfinal in Massonens/FR den ehrenvollen zweiten Rang. Im Cup-Wettkampf erreichte Pichiou/Chalais in Salgesch ebenfalls den zweiten Rang.

