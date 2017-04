Erfolgreiche Visper Unihockey-Spielerinnen

Die beiden Visperinnen Jelena Zurbriggen und Sandrine Eggel spielten im Juniorinnen U-21 A-Team beim Partnerverein Unihockey Berner Oberland eine beeindruckende Saison 2016/17. Das junge Team erreichte in der Qualifikation den beachtlichen, aber stark herausge-spielten 2. Rang. Die dritte Visperin Lynn Kalbermatter bei UH BEO verpasste den Grossteil der Saison infolge einer Verletzung.

Artikel zum Thema Aufstieg verpasst

Aufgrund der Aufstockung der NLA auf die kommende Saison hin, steigen beide Siegerteams der Halbfinals in die höchste Spielklasse auf. Bereits im ersten Halbfinalspiel in Kloten konnte die Sandrine Eggel überzeugen, leitete sie mit einem Tor und einem Assist die Wende in diesem Spiel ein und wurde darüber hinaus als Best Player von UH BEO ausgezeichnet.

UH BEO setzte sich in der Halbfinalserie mit 3:1 Siegen gegen die Hot Chilis Rümlang-Regensdorf durch und stand bereits als Aufsteiger fest. Im anschliessenden Playoff-Finale traf UH BEO auf den Qualifikationssieger Waldkirch-St.Gallen. Die Berner Oberländerinnen setzten sich in der Finalserie glatt mit 3:0 Siegen durch und errang den NLB-Meistertitel. Der Staff mit dem neuen finnischen Trainer Mika Strömberg beabsichtigt, die junge Visperin fix in das NLA-Team nachzuziehen. Jelena Zurbriggen wird in das NLA-Förderkader aufgenommen, um sie an die Nationalliga heranzuführen. Mit Nina Kalbermatter und Alicia Kronig werden auf die neue Saison hin zwei weitere Visper Juniorinnen die Herausforderung mit dem U-21 A Team von Unihockey Berner Oberland in Angriff nehmen.

In den nationalen Auswahlteams konnten sich die beiden Visperinnen Jelena Zurbriggen und Sandrine Eggel ebenfalls in Szene setzen. Jelena Zurbriggen etablierte sich in der U-17 Auswahl West und ist auf dem Sprung in die U-19 Nationalmannschaft.

Sandrine Eggel konnte zusammen mit ihrer Berner Teamkollegin Karin Wenger in der U-19 Nationalmannschaft Fuss fassen und kam bereits zu sechs offiziellen Länderspielen, in denen sie jeweils über die gesamte Spieldauer zum Einsatz gekommen war. Für den Sommer erhielt sie das Aufgebot der U-19 für die Prague Games 2017. Zu den mittelfristigen Zielen von Eggel gehören die Teilnahmen an den EFT im November 2017 in Schweden sowie an der U-19 Heimweltmeisterschaft 2018 in St. Gallen.

pd/noa

18. April 2017, 19:22

Artikel teilen