Erfolgreicher Saisonstart der OUM

Am Samstag startete die Oberwalliser Unihockey Meisterschaft in die Saison 2017/2018. Zum Auftakt trafen in Bürchen die Herren C aufeinander. In sehenswerten Partien tat sich besonders der UHC Naters-Brig Academy vor, welcher gleich die Leaderposition übernahm.

Bergforelle Bellwald – UHC Bürchen 7:9 (3:3)

Die Saison-Auftaktpartie zwischen Bellwald und dem Heimteam UHC Bürchen war von Beginn weg ein offener Schlagabtausch. Am Ende resultierte ein knapper Sieg für das Team aus dem Birkendorf.

UHC Naters-Brig II – UHC Naters-Brig Academy 2:11 (1:6)

Im Vereinsduell des UHC Naters-Brig zeichnete sich der Sieger bald einmal ab. Die Academy-Mannschaft setzte sich in regelmässigen Abständen weiter ab und sicherte sich am Ende die zwei Punkte.

Bergforelle Bellwald – UHC Embd Devils III 5:15 (2:5)

Lange konnten die Bergforellen mit den favorisierten Embdern mithalten. Doch in der zweiten Halbzeit drückten die Devils aufs Gaspedal und distanzierten die müden Bellwalder am Ende klar.

UHC Naters-Brig II – UHC Bürchen 12:8 (3:5)

Mit viel Elan gingen die Bürchner in die zweite Partie. Naters-Brig brachte dann allerdings trotz Rückstand eine nahezu perfekte zweite Halbzeit aufs Parkett und sicherte sich den ersten Sieg.

Piratas Valesia – UHC Griffins II 9:9 (3:8)

Furios starteten die Griffins aus Susten in die Saison. Doch die komfortable Fünf-Tore-Führung war trügerisch. Die Piraten schlugen zurück. Nach einer spannenden Schlussphase teilten sich die beiden Teams gerecht die Punkte.

Mähdrescher Glis – UHC Naters-Brig Academy 6:18 (2:10)

Beflügelt vom Derbysieg überfuhr das Nachwuchsteam vom UHC Naters-Brig auch den zweiten Gegner. Die Mähdrescher aus Glis kämpften zwar tapfer mit, konnten die Kanterniederlage und die Übernahme der Tabellenführung vom UHC Naters-Brig Academy aber nicht verhindern.

Piratas Valesia – UHC Embd Devils III4:9 (2:3)

Von Beginn weg war diese Partie äusserst attraktiv und umkämpft. Erst in der zweiten Halbzeit vermochten sich die Embd Devils schliesslich abzusetzen. Mit dem Punktemaximum reihen sie sich hinter Naters-Brig Academy auf Rang zwei ein.

Mähdrescher Glis – UHC Griffins II 7:8 (4:3)

Die letzte Partie des Tages bot dem euphorischen Publikum noch einmal Spannung auf allerhöchster Stufe. Scheiterten die Griffins in ihrer ersten Partie noch an einer hohen Halbzeitführung, sahen sie sich diesmal bei Spielhälfte mit einem knappen Rückstand konfrontiert. Doch die Sustner zeigten ein grosses Kämpferherz und drehten das Spiel gegen aufopfernd kämpfende Gliser. Sie klassieren sich damit auf Rang 3. Die Mähdrescher ihrerseits stehen zusammen mit Bellwald ohne Punkte am Tabellenende.

Unter dem Strich war der Spieltag ein erfolgreicher Start in die OUM-Meisterschaft. Weiter geht es am kommenden Samstag in der BFO Sporthalle in Brig mit dem Spieltag der Herren A und der Junioren.

pd/noa

02. Oktober 2017, 14:59

