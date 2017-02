Erkämpfter Sieg

Die Visperinnen erkämpften sich Auswärts gegen Yverdon einen wichtigen Sieg im Kampf um den 4. Tabellenplatz.

Die Partie begann denkbar ungünstig für die Lions: bereits nach 22 Sekunden geriet man in Rückstand. Die Gegnerinnen standen in der Defensive sehr kompakt. Wegen der teilweise härteren Spielweise der Spielerinnen aus Yverdon war es für die Lions zu Beginn schwierig, nennenswerte Torchancen zu erarbeiten. In der 14. Spielminute führte Carlen einen schnellen Freistoss aus, welchen Zurbriggen M. zum 1:1-Ausgleich verwerten konnte.

Das zweite Drittel war von einer harten Gangart geprägt, es entwickelte sich dadurch ein harsches Spiel. Yverdon spielte während zwei Minuten im Powerplay, jedoch entwischte in dieser Zeit Zurbriggen L. und erzielte dadurch einen Shorthander zur erstmaligen Visper Führung. Die beste Phase der Partie zeigten die Lions zur Spielmitte, Parvex bediente Zumtaugwald ideal und diese konnte somit die Führung verdient ausbauen. Danach hatten die Visperinnen das Spiel im Griff und erarbeiteten sich einige gute, jedoch ungenutzte Chancen, welche das Spiel vorzeitig entschieden hätten. Yverdon erzielte nach einem Konter noch vor der letzten Pause den Anschlusstreffer zum 2:3.

Mit der knappen Führung im Rücken wollten die Lions im letzten Drittel offensiv nicht mehr zu viel riskieren. Somit stand man hinten kompakt und wollte durch schnelle Konter weitere Tore erzielen. Der Plan ging auf, viele Topmöglichkeiten wurden durch Konter erspielt. Dennoch kassierten die Lions prompt den Ausgleich zum 3:3. Praktisch im Gegenzug erzielte Zurbriggen L. die neuerliche Führung zum 3:4. In der Schlussphase machte Yverdon immer mehr Druck und erarbeitete sich einige Tormöglichkeiten. Hugo im Visper Tor zeichnete sich mit einigen Big Saves aus und hielt das Team somit auf Siegeskurs. Um das Spielgeschehen zu beruhigen sahen sich die Visper Trainer gezwungen ein Time Out zu nehmen. In der Folge spielte man die knappe Führung sicher herunter und konnte sich drei wichtige Punkte erkämpfen.

Das letzte Heimspiel der Saison findet am 19. Februar gegen die Skorpions in der BFO Turnhalle in Visp statt.

Für die UHC Visper Lions spielten:

Torhüterin. Carol Hugo (0 Tore / 0 Assists)

Feldspielerinnen: Lena Carlen (0/1), Samira Bumann, Nina Kalbermatter, Charline Diem, Evelyn Jäger, Carole Bruttin, Saskia Bruttin (0/1), Alicia Kronig, Michelle Zurbriggen (1/0), Laura Zurbriggen (2/0), Nathalie Zumtaugwald (1/1), Manuela Parvex (0/1), Dayene Studer

pd / pan

07. Februar 2017, 07:39

