Erneut Punkte verschenkt

Der FC Oberwallis Naters kommt in der Tabelle nicht vom Fleck. Beim Lancy FC scheiterte die Truppe von Trainer Markovic an der fehlenden Effizienz.

Lancy ging früh durch Frédéric Dos Santos Torres in Führung. Zwischen der 15. und 35. Minute hätten die Oberwalliser diese Partie für sich entscheiden müssen. Hrdlicka traf die Latte (17.), Ivan Markovic erzielte den Ausgleich (18.). Bernini (24.) Hrdlicka (28.) und Markovic (29.) vergaben in der Folge Grosschancen. Nsilu gelang in der 37. Minute das matchentscheidende 2:1. Der Ausgleich gelang, trotz weiteren Grosschancen, in der Schlussphase nicht mehr

23. September 2017, 19:47

