Erneute Niederlage gegen starken Leader

Der EHC Raron empfing am vergangenen Samstag den Leader aus Prilly (VD). Nach Red Ice Martinach und CP Fleurier war es der dritte harte Brocken, dem sich die Rarner innerhalb einer Woche geschlagen geben mussten.

Artikel zum Thema Strafen entscheiden umkämpftes Kantonsderby

Das positive vorweg: Die Mannschaft von Peter Baldinger zeigte in der bisherigen Saison gegen jeden Gegner viel Herz und Einsatz. Die eingefahrenen Niederlagen fielen jeweils knapp aus und der Mannschaft konnte nicht viel vorgeworfen werden. Allein mit durch die Anzahl der geschossenen Tore zählt der EHC zu den ersten drei Mannschaften der Liga. Ob 5 gegen 5 oder in Überzahl, das Offensivspiel der Rarner weiss zu gefallen und begeistert auch das Publikum.

Etwas schwerer tut sich die Mannschaft um Captain Flavian Wyer allerdings in der Rückwärtsbewegung. Bei der Anzahl erhaltener Gegentore stehen die Rarner am anderen Ende der Tabelle. Am letzten Samstag kassierte man beispielsweise innert sieben Minuten gleich zwei Tore, als man in Überzahl agieren konnte. Solche Aussetzer sind in der Regel nur schwer wieder wettzumachen und kosten viel Energie.

Auf den frühen Führungstreffer der Gäste (3.) fanden die Rarner noch postwendend eine Antwort. Fabian Kalbermatten schloss eine schöne Kombination über Flavian Wyer und Silvano Dubach im Powerplay zum Ausgleich ab. Danach verloren die Gastgeber aber für einen Moment komplett den Faden und kassierten gleich zwei Tore in Überzahl (7., 14.). Als Prilly kurz vor der ersten Sirene noch auf 1:4 erhöhen konnte (18.) war das Startdrittel aus Sicht der Heimmannschaft definitiv misslungen.

Im zweiten Abschnitt fing sich der EHC Raron wieder und freute sich früh über den Anschlusstreffer von Stefan Wyden (23.). Die Hoffnung war zurück. Doch schon drei Minuten später (26.) konnten die Gäste wieder mit einem Drei-Tore-Vorsprung davonziehen. In der 30. Minute waren es Silvano Dubach und kurz darauf Valentin Z'Brun (35.), die durch schöne Einzelaktionen den Gastgeber bis auf ein Tor zurückbrachten. Aber auch auf dieses Aufrütteln wussten die Waadtländer im Keim zu ersticken und bauten in der 37. Minute den Vorsprung erneut auf zwei Tore aus.

Für den letzten Spielabschnitt nahmen sich die Hausherren viel vor und konnten bereits in der 43. Minute den angestrebten Anschlusstreffer feiern. Einmal mehr war es Silvano Dubach, der nach einer sehenswerten Kombination von Fabian Kalbermatten und Flavian Wyer den Treffer zum 5:6 erzielte. Punkte lagen nun wieder in Reichweite. Der Gegner war zwar etwas eingeschüchtert. Aber an diesem Abend sollte es einfach nicht zu einem Sieg reichen. Prilly setzte den Schlusspunkt in der 46. Minute. Auf diesen Gegentreffer konnten die Rarner nicht mehr reagieren. Trotz einer kämpferisch einwandfreien Leistung blieb den Hausherren nichts mehr anderes übrig, als dem Gegner zu dessen verdienten Sieg zu gratulieren.

Es liegt nun am Trainer Peter Baldinger und seiner Mannschaft, den richtigen Mix zwischen offensiver Power und defensiver Stabilität zu finden. Der anvisierte 4. Platz ist immer noch in Reichweite. Um aber auf diesen vorstossen zu können, braucht es in den nächsten Partien eine konzentrierte Leistung von allen Akteuren auf dem Eis. Das nächste Heimspiel findet am kommenden Samstag, um 20.00 Uhr gegen ein nicht zu unterschätzendes HC Sarine-Fribourg statt.

pd / pmo

04. Dezember 2017, 12:37

Artikel teilen