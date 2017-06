Erneuter Doppelsieg für Fux und Schnydrig

Motorsport | SAM Moto-Trial in Hornberg

Der sechste Lauf zur SAM Trial-Meisterschaft für alle Klassen hat am vergangenen Sonntag im süddeutschen Hornberg zwischen Villingen-Schwenningen und Offenburg stattgefunden. Dabei heimsten die Oberwalliser Louis Schnydrig und Cédric Fux erneut einen Doppelsieg ein.

Die Sektionen waren dieses Mal auf einem sehr hohen Niveau abgesteckt, da der Trial auch zur deutschen Meisterschaft zählt. Vielen Fahrern blieb schon bei der Besichtigung der Atem weg. Wiederum galt es, die zehn Sektionen verteilt auf einer Strecke von drei Kilometern gleich viermal mit möglichst wenig Bodenkontakt zu absolvieren. Bis Mittag schrieben sich 116 Piloten ein.

Mit von der Partie waren wiederum die beiden Oberwalliser Driver Louis Schnydrig und Cédric Fux. Schnydrig startete gelassen, bis er nach einer Runde bemerkte, dass ihm die Konkurrenz sehr nahe auffuhr. Erst in der letzten fast fehlerfreien Runde konnte er den Wettkampf in seiner Kategorie für sich entscheiden. Mit einem einzigen Punkt Vorsprung holte er sich im sechsten Trial den sechsten Sieg.

Fux startete in der Kategorie Spezialisten und war für den TWN Zürich am Start. Seine Spur war sehr anspruchsvoll und mit gewaltigen Felsbrocken bestückt. Hier war eine enorme Portion an Mut und Können gefragt. Der erfahrene Pilot fand den Einklang mit der Maschine sehr bald und liess schnell seine Kontrahenten hinter sich. Nach dreieinhalb Stunden fuhr Fux mit 47 Strafpunkten sicher den Sieg nach Hause.

27. Juni 2017, 10:30

