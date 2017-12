Erste Entscheidungen im Playoff-Rennen gefallen?

Am Samstag spielten die Herren A und die Junioren der Oberwalliser Unihockey Meisterschaft in Susten ihre dritte Runde. Besonders in der A-Gruppe zeichnet sich eine Tendenz im Rennen um die Playoff-Plätze ab.

Artikel zum Thema Viele klare Resultate

Herren A

STV Baltschieder - Old Boys Naters-Brig 4:9 (3:3)

Lange hielt der Aussenseiter Baltschieder mit dem Meister mit. Doch in der zweiten Halbzeit zeigten sich die Old Boys von ihrer kaltblütigen Seite und sicherten sich den Sieg.

UHC Pfynland - Blacknosesheep 8:1 (5:0)

So dominant das Heimteam UHC Pfynland auftrat, so uninspiriert war das Gegenüber. Immerhin schafften es die Blacknosesheep in der Schlussminute, den drohenden Shutout abzuwehren.

Old Boys Nates-Brig - UHC Embd Devils 5:8 (4:1)

Die erste Halbzeit der Partie gehörte klar den Old Boys. Doch in der zweiten Halbzeit knüpften sie nicht mehr an ihre Leistung an. Anders die Embder, welche sich mit einem Steigerungslauf den Sieg sichern konnten. Die Old Boys kämpfen indes um den Anschluss an die Spitze.

Blacknosesheep - STV Baltschieder 9:1 (3:1)

Deutlich solider spielten die Blacknosesheep in dieser Partie. Baltschieder kämpfte unermüdlich, doch mussten sie sich den Schafen geschlagen geben. Baltschieder wartet weiter auf die ersten Punkte. Auch die Blacknosesheep können nicht zufrieden sein. Mit vier Punkten Rückstand auf die Playoff-Plätze wird eine Qualifikation schwierig.

UHC Embd Devils - UHC Pfynland 11:3 (6:1)

Der Spitzenkampf der A-Gruppe war bald einmal entschieden. Pfynland konnte nicht an die Leistung aus dem ersten Spiel anknüpfen. Die Embder hingegen waren beflügelt von der Aufholjagd gegen die Old Boys. So sicherten sie sich am Ende den zweiten Sieg und damit auch die Tabellenführung.

Junioren

UHC Bitsch - Young Griffins 5:1 (1:0)

Lange neutralisierten sich die beiden Teams geschickt. Doch mit dem Fortlauf der Partie konnte sich der UHC Bitsch entscheidende Vorteile erspielen, was ihm am Ende den Sieg brachte.

UHC Embd Devils - Eales KTV Glis 11:5 (2:4)

Die Gliser überraschten den Meister mit einer nahezu perfekten ersten Halbzeit. Doch nach der Pause traten die Devils wie verwandelt auf und drehten die Partie zu ihren Gunsten.

UHC Bitsch - UHC Naters-Brig Weiss 11:9 (4:5)

Der UHC Bitsch zeigte auch in der zweiten Partie seine berechtigten Ambitionen auf die Playoffs. In einem spannenden und torreichen Spiel siegte er am Ende gegen den UHC Naters-Brig Weiss. Dank dem Sieg zogen sie an ihrem Kontrahenten vorbei und sind neu erster Verfolger des Leaders.

UHC Naters-Brig Rot - Young Griffins 3:8 (2:4)

Das zweite Team von Naters-Brig traf auf die Young Griffins, welche eine äusserst solide Partie zeigten. Stetig konnten sie die Führung ausbauen und sicherten sich die zwei Punkte. Damit wahren sie sich den Anschluss ans Spitzentrio.

Eagles KTV Glis - UHC Bürchen 6:5 (2:5)

Bürchen als Aussenseiter zeigte in der ersten Halbzeit all seine Stärken. Doch die Gliser wussten zu reagieren und siegten nach einer sehenswerten Schlussphase knapp.

UHC Embd Devils - UHC Naters-Brig Weiss 9:4 (3:4)

Im Spitzenspiel der Gruppe lag der UHC Naters-Brig Weiss lange voraus. Doch in der zweiten Hälfte agierten die Devils deutlich entschlossener und erzwangen das Glück auf ihre Seite. Dank der beiden Siege übernahmen sie die Tabellenführung.

UHC Naters-Brig Rot - UHC Bürchen 6:6 (3:5)

Das letzte Spiel des Tages war das Duell der Letztplatzierten. Doch beide Teams bewiesen, dass es an tollen Spielzügen und viel Einsatz nicht mangelt. Am Ende teilten sie sich gerecht die Punkte.

Der nächste Spieltag der OUM findet bereits am 09. Dezember 2017 statt. Dann spielen die Herren B im Klosi in Naters.

pd / pmo

03. Dezember 2017, 14:03

Artikel teilen