Erste Entscheidungen sind gefallen

Am Samstag spielten in Naters die Herren A der Oberwalliser Unihockey Meisterschaft ihre vorletzte Qualifikationsrunde. Dabei gab es nach vielen hochstehenden Partien einige wichtige Entscheidungen im Kampf um die verschiedenen Tabellenplätze.

Fletschi Cracks – UHC Bürchen 4:7 (4:0)

Im Kampf gegen den Abstieg und die Abstiegsbarrage war das Spiel für beide Teams enorm wichtig. Es war das Schlusslicht aus dem Saas, welches sich bis zur Pause ein 4:0 Polster gutschreiben konnte. Doch mit einem Sturmlauf in Hälfte Zwei gelang den Bürchner der Turnaround und der Sieg.

Blacknosesheep – UHC Pfynland 10:7 (5:3)

Das Spiel war über die gesamte Dauer ausgeglichen. Jedoch glänzten die Blacknosesheep mit einer etwas grösseren Treffsicherheit. Damit konnten sie sich einen Vorsprung erarbeiten, welchen sie am Ende trotz viel Gegenwehr über die Zeit retten konnten.

UHC Bürchen – Embd Devils 4:6 (1:4)

Embd gelang der deutlich bessere Start. Als Bürchen endlich ins Spiel fand, sahen sie sich bereits einem Rückstand gegenüber, welchem sie über die Matchdistanz nachlaufen sollten.

Old Boys Naters-Brig – Fletschi Cracks 8:5 (5:2)

Der Leader Old Boys gegen die letztplatzierten Fletschi Cracks war auf dem Papier eine klare Sache. Doch auf dem Feld hielten die Saaser besonders in der zweiten Hälfte stets mit. Am Ende sollte sich die Routine der Old Boys auszeichnen und den Sieg sichern. Für die Fletschi Cracks bedeutet diese Niederlage der definitive Abstieg aus der A-Gruppe.

Baltschieder kämpfte bis zum Schluss auf Augenhöhe mit. Doch Pfynland vermochte besonders in der Schlussphase trotz einigen heiklen Szenen die Ruhe zu bewahren und die zwei Punkte ins Trockene zu bringen.

Embd Devils – Blacknosesheep 5:2 (3:2)

In einem umkämpften Spiel konnten die Blacknosesheep trotz frühem Rückstand den Anschluss lange wahren. Am Ende waren es die im Kader breiter abgestützten Devils, welche sich den Sieg sichern konnten. Dank zwei Siegen klettern sie damit von Rang vier auf Rang zwei vor.

STV Baltschieder – Old Boys Naters-Brig 6:7 (2:4)

Baltschieder setzte dem Leader über das ganze Spiel hinweg arg zu. In einer spannenden Schlussphase waren sie auch sehr nahe am Ausgleich. Doch wieder einmal schafften es die Old Boys, den Kopf knapp aus der Schlinge zu ziehen. Baltschieder hat wegen der Niederlage keine Chance mehr auf die Playoffs, bleibt aber dank dem Torverhältnis auf dem Nichtabstiegsplatz. Doch Bürchen konnte punktemässig gleichziehen. Damit ist am letzten Spieltag im Kampf gegen die Abstiegsbarrage noch viel Spannung vorhanden. Die Playoffplätze hingegen sind verteilt. Allerdings bleibt ausstehend, zu welchen Paarungen es im Halbfinal kommen wird.

Junioren

UHC Bürchen – UHC Naters-Brig 6:7 (3:3)

Die letztplatzierten Bürchner zeigten die ganze Partie hinweg eine hervorragende Leistung gegen den Leader. Am Ende sollte ein einziger Treffer die Sensation verhindern.

Young Griffins – Eagles KTV Glis 5:20 (1:12)

Die Gliser legten von Beginn weg eine hohe Kadenz an den Tag und dominierten ihre Gegner. Am Ende resultierte trotz allem Kampfgeist der Griffins eine Kanterniederlage.

UHC Naters-Brig – UHC Bitsch 9:4 (5:0)

Äusserst souverän trat Naters-Brig auf sorgte früh für die Vorentscheidung. Bitsch kam zwar in der zweiten Hälfte besser ins Spiel, für eine Aufholjagd war der Rückstand jedoch zu gross.

Young Griffins – UHC Embd Devils 3:13 (2:6)

Die Young Griffins zeigten zwar auch in dieser Partie viel Einsatz. Die Devils waren jedoch überlegen und konnten sich am Ende die zwei Punkte sichern.

Eagles KTV Glis – UHC Bürchen 13:4 (5:4)

Eine Halbzeit lang vermochten die Bürchner mit dem Favoriten aus Glis gut mitzuhalten. Gegen Ende des Spiels verliessen sie jedoch ein wenig die Kräfte und die Eagles sicherten sich den zweiten Sieg.

UHC Bitsch – UHC Embd Devils 6:6 (2:2)

Das Schlussspiel war eine äusserst spannende und hochstehende Partie. Am Ende teilten sich die Mannschaften die Punkte. Bitsch verpasst in seiner zweiten Saison nur wegen dem Torverhältnis die Sensation, sich die Playoff-Chancen zu wahren. Nach diesem Spieltag werden die Punkte und die Tabelle geteilt. Die ersten drei Teams spielen an der nächsten Runde ums Ticket für den Playoff-Final. Die hinteren drei Teams duellieren sich in einer Platzierungsrunde.

Der nächste Spieltag der OUM findet in Grächen statt. Dort spielen die Herren B gegeneinander.

pd / pan

12. Februar 2017, 10:12

