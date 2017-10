Erster Meisterschaftssieg für HOW

Der VBC HOW erspielte sich den ersten Sieg der Meisterschaft. Foto: zvg

Am Samstag hat der VBC HOW den VBC Yverdon in der BFO empfangen. Die Waadtländer waren den Oberwallisern schon aus der letztjährigen Saison bekannt.

Bereits im ersten Satz schaffte es das Heimteam, die Waadtländer unter Druck zu setzen und erspielten sich einen komfortablen Vorsprung. Ohne Timeout verbuchte HOW den ersten Satz mit 25:18 zu ihren Gunsten.

Den Schwung aus dem letzten Satz nahmen die Oberwalliser in den zweiten mit. Die Yverdoner Aufholjagd konnten die Hausherren mit ihrem Blockspiel unterbinden und so verbuchte man auch diesenrelativ zügig mit 25:18.

Von Anfang an zeigte HOW den Gästen den Meister und erspielte sich einen Vorsprung von sieben Punkten. Yverdon, mit dem Satzverlust konfrontiert, startete eine fulminante Aufholjagd bis zum Spielstand von 21:20. HOW rehabilitierte sich, kroch aus dem Zwischentief und gewann den Satz und somit den Match mit 25:22.

pd/map

23. Oktober 2017, 13:04

Artikel teilen