Erster Sieg für Bellwald

Zum Start der Rückrunde in der Oberwalliser Unihockey Meisterschaft (OUM) haben sich am Samstag in Naters die Herren C duelliert. Das Publikum bekam spannende Spiele zu sehen.

Narvik Guards – Mähdrescher Glis 11:9 (7:4)

Zum Auftakt traf der ungeschlagene Leader Narvik Guards auf den direkten Verfolger Mähdrescher Glis. In einem hochstehenden Spitzenkampf verlangten sich die Teams alles ab. Am Ende setzte sich Narvik knapp durch und konnte die Fortsetzung ihrer Serie ohne Niederlage feiern.

UHC Traktor Glis – UHC Griffins 17:1 (7:0)

Mit fast gleich vielen Toren wie das erste Spiel, endete auch diese Partie. Jedoch waren die Kräfteverhältnisse von Beginn weg klar verteilt. Die Gliser dominierten ihren Gegner in allen Belangen und sicherten sich mit einem Kantersieg zwei Punkte.

UHC Bürchen II – Narvik Guards 1:6 (1:4)

Die Bürchner waren das Überraschungsteam der ersten Saisonhälfte. Dies wollten sie fortführen. Mit den Narvik Guards trafen sie allerdings auf einen Gegner, der einen grundsoliden Eindruck hinterliess. Folglich blieb die Sensation aus und die Guards konnten ihren Vorsprung auf die Konkurrenz weiter ausbauen.

Mähdrescher Glis – UHC Traktor Glis 7:8 (4:4)

Von Taktieren war im vereinsinternen Duell der beiden Gliser Teams nichts zu sehen. Im Gegenteil, beide setzten alles daran, das Glück auf ihre Seite zu zwingen. Nach einer unterhaltsamen Partie waren es schliesslich die Traktoren, welche das bessere Ende für sich behaupten konnten.

UHC Naters-Brig III – Bergforelle Bellwald 10:7 (6:5)

Der Liganeuling aus Bellwald konnte sich im alten Jahr noch keinen Sieg gutschreiben lassen. Mit viel Elan wollten sie dies im Jahr 2017 ändern. Im Spiel gegen das Heimteam Naters-Brig III spielten sie gewohnt munter mit, mussten sich allerdings trotz guter Leistung geschlagen geben.

UHC Griffins – Piratas Valesia 7:11 (2:6)

Nach der hohen Niederlage im ersten Spiel versuchten die Griffins gegen die Piraten, ein Erfolgserlebnis zu feiern. Doch trotz ansprechender Leistung waren die Gegner zu stark.

UHC Bürchen II – Bergforelle Bellwald 7:8 (5:4)

In einer attraktiven Partie war der Ausgang bis Spielschluss völlig offen. Mit einer geschlossenen Teamleistung schafften es die Bellwalder, den vielumjubelten ersten Sieg in der OUM einzufahren. Mit diesem Erfolg konnten sie auch gleich die Rote Laterne in der Tabelle abgeben.

Piratas Valesia – UHC Naters-Brig III 6:5 (5:4)

Die Partie zwischen Piratas Valesia und dem Heimteam widerspiegelte die generell sehr ausgeglichene Gruppe. Am Ende setzten sich die Piraten hauchdünn durch und feierten damit den zweiten Sieg an diesem Tag.

Weiter geht es in der OUM am kommenden Samstag mit dem Spieltag der Junioren und der Herren A in Glis.

Tabelle Herren C

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte 1. (1) Narvik Guards 8 7 1 0 63:44 19 15 2. (4) UHC Traktor Glis 8 5 1 2 67:47 20 11 3. (5) Piratas Valesia 8 5 1 2 66:60 6 11 4. (2) Mähdrescher Glis 8 4 0 4 82:65 17 8 5. (3) UHC Bürchen 2 8 3 2 3 51:52 -1 8 6. (6) UHC Naters-Brig 3 8 2 2 4 63:70 -7 6 7. (8) Bergforelle Bellwald 8 1 1 6 64:77 -13 3 8. (7) UHC Griffins 8 1 0 7 44:85 -41 2

pd / pan

08. Januar 2017, 09:27

