Hischier holt sich ersten Skorerpunkt

In seinem zweiten NHL-Spiel gegen die Buffalo Sabres gelingt Nico Hischier sein erster Skorerpunkt. Kurz vor der ersten Drittelspause spielt er den entscheidenden Pass zum 2:0.

Artikel zum Thema «Ich bin einfach nur glücklich»

Nico Hischier hat den ersten NHL-Skorerpunkt auf dem Konto. In seinem zweiten Spiel für die New Jersey Devils setzt er sich sehenswert hinter dem Tor durch und spielt einen Assist auf Brian Gibbons, der den Puck in der Folge zum 2:0 im gegenerischen Kasten unterbringen kann.

Mirco Müller, der Zürcher Verteidiger im Dienst der Devils, fand mit seinem Assist auf Jesper Bratt ebenfalls Eingang in die Skorerstatistik. Bratt erzielte bei der Aktion das 3:1 für sein Team. Die Partie endete mit einem deutlichen 6:2-Sieg für die Devils.

pmo

09. Oktober 2017, 23:39

