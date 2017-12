EV Zug bestätigt Zuzug von Albrecht

Der EV Zug bestätigte den Transfer von Yannick-Lennart Albrecht von den SCL Tigers auf die nächste Saison hin. Der 23-jährige Walliser unterschrieb bei den Zentralschweizern einen Dreijahresvertrag.

Der 1,90 m grosse und 92 kg schwere Center stammt aus der Nachwuchsabteilung des EHC Visp. Nach dem Aufstieg mit den SCL Tigers in die NLA debütierte Albrecht in der Saison 2015/16 in der höchsten Schweizer Spielklasse.

In der laufenden Meisterschaft erzielte Albrecht für die Langnauer in 28 Spielen 14 Skorerpunkte (6 Tore/8 Assists). Vor einem Jahr bestritt er am Slovakia Cup seine ersten Länderspiele für die Schweiz.

08. Dezember 2017, 16:22

