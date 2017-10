Entscheidung erzwungen

Ein 2:0 aus der Hand gegeben, der EHC Visp zitterte im Schlussdrittel nach dem Ausgleich. Doch dann erzwang man doch noch die Entscheidung.

Zwei Verteidiger-Tore durch Camperchioli und Wiedmer schienen Visp auf die Siegesstrasse zu führen, doch das EVZ-Partnerteam zeigte Qualitäten. Die jungen Zuger, die zuletzt Langenthal und La Chaux-de-Fonds bezwungen hatten, fanden zurück ins Spiel und erzwangen den Ausgleich. In einer Phase, in der die Partie für die Gäste zu kippen schien, fand Visp doch noch den Weg zum Sieg. Fogstad mit seinem 3:2 machte den Weg frei, Kissel entschied die Partie mit dem 4:2 endgültig. Erstmals in dieser Saison erschienen Visps Ausländer nach dem ersten Drittel getrennt auf dem Eis.

31. Oktober 2017

