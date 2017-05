Favoriten sind in Form

Die zweite Runde der Schweizer Gruppenmeisterschaft 300 Meter Oberwallis hat dieses Jahr im SSZ Chalchofen statt gefunden. Die Qualifikation glich mehr einer Hauptprobe.

Wird der Kantonalfinal in Visp durchgeführt, soll die zweite Vorrunde mit den abzuholenden Finaltickets jeweils hoch über der Saltinaschlucht stattfinden, so eine interne Abmachung. Überraschungen gab es fast keine, die Favoriten zeigten alle schon, dass sie in Form sind und in zwei Wochen vor dem SSZ Riedertal wohl für das Siegerbild posieren werden. Favoriten sind dabei die Schützenquintette vom SSZ Chalchofen Ried-Brig- Glis mit grossen Siegeschancen vor allem in der Kategorie A.

08. Mai 2017, 13:44

