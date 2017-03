FC Gspon gewinnt im Schnee von Macugnaga

Am Samstag wurde im italienischen Macugnaga ein Freundschaftsspiel zwischen den beiden Bergdorf-Nationalteams aus Italien (ASD Piedimulera) und der Schweiz (FC Gspon) ausgetragen.​

Ein Jahr nach dem Gletscherspiel in Saas-Fee (die Schweiz gewann mit 3:0) traten die beiden Nationen erneut auf Schnee gegeneinander an, und zwar unterhalb des Monte-Moro-Passes auf 2800 Meter Höhe mit Blick auf die goldige Statue der Schwarzen Madonna. Vor rund 250 Zuschauern setzten sich die Schweizer am Ende mit 1:3 durch.

Bisherige Begegnungen

2008: 2:2 Schweiz - Italien / Bergdorf-EM in Gspon auf 2000 m ü. M.

2016: 3:0 Schweiz - Italien / Gletscherspiel in Saas-Fee auf 3500 m ü. M.

2016: 0:7 Schweiz - Italien / Bergdorf-EM in Morzine auf 1500 m ü. M.

2017: 1:3 Italien - Schweiz / Spiel im Schnee von Macugnaga auf 2800 m ü. M.

Die Promotion wurde im Hinblick auf die vierte Bergdorf-Europameisterschaft im Fussball durchgeführt, die vom 12. bis 14. Juni 2020 in der Schweiz, und zwar in Gspon auf zirka 2000 Metern Höhe stattfinden wird. FIFA, UEFA und der SFV sehen im originellsten europäischen Amateur-Fussballwettbewerb eine Initiative, um die völkerverbindende Idee des Fussballs zu stärken. Gleichzeitig soll sie die Aufmerksamkeit auf den schützenswerten Alpenraum und dessen Bevölkerung lenken, die sich seit jeher täglich in einem anspruchsvollen Umfeld behaupten muss. Europas Fussballgemeinschaft begrüsst das Turnier in Gspon erneut als einen Auftakt für die UEFA EURO 2020™, die im UEFA-Jubiläumsjahr in 13 Ländern Europas ausgetragen wird.

Die erste Bergdorf-EM fand 2008 im Bergdorf Gspon auf 2008 Metern Höhe statt, die zweite im Jahr 2012 in Kleinarl (SalzburgerLand/A) auf 1014 Metern und die dritte 2016 in Morzine-Avoriaz (Haute-Savoie/F) auf 1500 Metern.

19. März 2017, 12:36

