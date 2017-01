FC Oberwallis Naters und Roger Meichtry gehen getrennte Wege

Fussball | Weitere Veränderungen in der Vereinsstruktur

Aufgrund unterschiedlicher Meinungen über das weitere sportliche Vorgehen beim Oberwalliser 1.Ligisten haben sich der Verein und sein sportlicher Leiter auf eine Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt. Unter Einhaltung der zwei-monatigen Kündigungsfrist ist Roger Meichtry noch bis Ende März beim FC Oberwallis Naters angestellt. Der Verwaltungsrat wird so schnell wie möglich die neuen Ansprechpartner und Koordinationsstellen sowohl für den Juniorenbereich wie auch für die Zusammenarbeit mit der ersten Mannschaft definieren, um einen nahtlosen Übergang in allen Bereichen zu gewährleisten.

Noch vor Weihnachten konnte mit Dejan Markovic ein neuer Trainer für die 1.Liga verpflichtet werden. Zu Beginn dieser Woche hat das Team das Training wiederaufgenommen. Mitte Februar findet ein Trainingslager statt. Nun gilt es auch die sportliche Leitung neu zu definieren, die Aufgaben zu verteilen und die Reihen zu schliessen. Alles soll und muss dem Ziel Liga-Erhalt untergeordnet werden, berichtet der Verein in einer Mitteilung am Freitag.

Besonders dem Juniorenbereich will man auf höchster Verwaltungsstufe mehr Aufmerksamkeit schenken und damit die wichtige Arbeit für den Fussballnachwuchs in der ganzen Region positiv weiter gestalten. Dazu gehört auch, die Zusammenarbeit mit allen Partnervereinen weiter zu pflegen und zu intensivieren. Bereits konnten erste namhafte Persönlichkeiten für eine Mithilfe in diesem Bereich gewonnen werden. Weitere sollen folgen. Über einzelne Namen wird zum gegebenen Zeitpunkt informiert.

13. Januar 2017, 19:18

