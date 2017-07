In jeder Halbzeit ein Gegentor

Der FC Sitten hat sein letztes Testspiel vor dem Super-League-Start gegen Athletic Bilbao 0:2 (0:1) verloren. Dabei erwiesen sich die Spanier als zielstrebiger.

In der 37. Minute unterlief Zverotic ein Eigentor, nachdem der Flankenball von seinem Rücken ins eigene Tor abgelenkt worden war. In der 53. Minute beim 0:2 dann stand der baskische Torschütze Raul Garcia beim 0:2 mutterseelenallein im Strafraum. Sitten war dem Vertreter der Primera Division und letztjährigen Siebten in Spanien gerade in der Passsicherheit und auch Härte unterlegen. Die Partie vor rund 1500 Fans in Lens wurde im Rahmen des "Festival de Football des Alpes" ausgetragen.

Die Walliser zeigten gegen einen starken Widersacher aus einer starken Liga durchaus gute Ansätze, die Konsequenz hingegen gerade des Pressingspiels liess noch zu wünschen übrig. Trainer Paolo Tramezzani musste auf die offensivstarken Carlitos und Adryan verzichten und wechselte in der zweiten Halbzeit munter aus. Tramezzani: "Nur gute Gegner bringen uns weiter, auch wenn man unterliegt. Wir haben nämlich noch viel Arbeit vor uns."

Der FC Sitten geht nächste Woche nach Crans-Montana ins letzte Trainingscamp, bevor am Sonntag mit dem Auswärtsspiel in Thun die Meisterschaft beginnt.

