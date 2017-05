FC Sitten erhält Lizenz für Saison 17/18

Der FC Sitten hat am Montag die Lizenz für die kommende Saisson in der Swiss Football League erhatlen.

Die Swiss Football League hat dem FC Sion heute die Lizenz für die Saison 2017/18 erteilt. Die Lizenzkommission hat die eingereichten Unterlagen des Clubs so bewertet, dass die rechtlichen, administrativen, sportlichen, finanziellen, sicherheitstechnischen und infrastrukturellen Bedingungen für eine Teilnahme am Spielbetrieb gegeben seien, heisst es in einer Mitteilung des Vereins.

pd/noa

01. Mai 2017, 10:15

