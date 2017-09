FC Sitten komplettiert Kader mit einem Innenverteidiger

Der 30-jährige Innenverteidiger André Neitzke vervollständigt das Kader des FC Sitten. Nach Zock ist er der zweite Spieler der vom FC Schaffhausen ins Wallis wechselt.

Der italienisch-brasilianische Verteidiger André Neitzke (24.11.1986) wechselt per sofort zum FC Sitten. Der Walliser Neuzugang, der mit dem FC Schaffhausen Leader der Brack.ch Challenge League war, hat einen Vertrag für die nächsten zwei Saisons unterschrieben. Einige Wochen nach dem Wechsel von Christian Zock, ist er der zweite Spieler vom Deutschschweizer Verein, der ins Wallis wechselt.

Zu Beginn seiner Karriere entdeckte er 2006 die japanische Liga, bevor er zwischen 2009 und 2014 für verschiedene brasilianische Vereine spielte. Im Juli 2014 wechselte André Neitzke nach Europa in die Schweizer Meisterschaft zum FC Schaffhausen.



In den drei Jahren bei den Gelbschwarzen hat er 122 Spiele absolviert und wurde zu Beginn des Jahres 2016 Captain der Mannschaft. Der Chef der Verteidigung des Teams vom Lipo Park und unumstrittene Stammspieler kreuzte 2015 und 2016 den Weg des FC Sitten im Schweizer Cup. In letzter Zeit war der Rechtsfüsser am tollen Saisonstart des FC Schaffhausen beteiligt, der aktuell mit acht Siegen aus neun Spielen Leader der zweiten Liga ist. Bei seinem letzten Spiel am Montag in Will gelangen André Neitzke zwei Assists, dank denen das Team von Boris Smiljanic in weniger als zwei Minuten das Spiel noch zu seinen Gunsten und zu einem 3-2 Sieg kehren konnte.

28. September 2017, 17:40

