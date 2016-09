Fotofinish in der letzten Runde der KKMM

Alea jacta est: Alle Würfel in der KKMM 2016 sind gefallen! Wiederum wurde an der Spitze der 52 Gruppen von der NLA bis in die 4. Liga je nach Tabellenlage um jeden Punkt gekämpft. Zwei Mal gab es ein Unentschieden nach je 160 Schuss, zehn Mal betrug die Differenz gerade mal 1 Punkt, zwölf Wettkämpfe endeten mit einem Vorsprung von nur zwei Punkten und acht Mal trennten sich die Oktette nur mit 3 Punkten Unterschied. Den höchsten Meisterschaftsdurchschnitt verbuchte das NLA-Team von Büren-Oberdorf. Trotz zweier Niederlagen kamen die Bürener auf einen Rundendurchschnitt von sagenhaften 196,76 Punkten pro Schütze.Und wie schnitten die Walliser KK-Schützen ab?

Bulle in der 1. Liga, mit der Visper Studentin Alexandra Lengen steigt nach seinem Sieg (1558-1551) gegen das tapfer kämpfende Schlusslicht Alterswil 2 in die NLB auf. Briglina gewann zwar gegen Sta. Maria Iseo-Cimo mit 1542-1533 und kommt ebenfalls auf 11 Punkte wie Bulle, aber das Gesamtresultat von 10‘869 Punkten gegenüber 10‘892 Punkten von Bulle spricht leider gegen Briglina. Das Unentschieden der Brigliner in der 1. Runde gegen Bulle wirkte sich somit auf die gesamte Meisterschaft aus: Eine 10,0 der Brigliner statt einer 9,9 hätte den Oberwallisern in die NLB verholfen.

Visp/Eyholz 1 schickte Bursinel mit 1558-1552 in die 2. Liga und schliesst die Saison auf dem 4. Rang ab. Sandra Mazotti-Dahinden, auf Sommerurlaub aus den USA, sowie Nadine Locher-Henzen und der junge Manuel Jeitziner kamen auf je sehr starke 197 Ringe.

Zweite Liga Gr. 6

Da alle drei Spitzenteams in dieser Gruppe siegten, heisst der Aufsteiger Laufen 1 vor Flendruz und FS Staldenried, die sich wieder auffingen und gegen den Absteiger St. Légier zu einem hauchdünnen 1541-1540 Sieg kamen. Schade um die verflixte 6. Runde, in welcher die «Rieder» gegen Arquebuse Genf den kürzeren zogen. Eine 1. Liga-Gruppe mit Briglina, Visp/Eyholz und Staldenried hätte 2017 für Spannung gesorgt. Unnergoms 1 schloss die Saison mit einer Niederlage ohne Folgen gegen Le Sepey ab : 1529-1554 das elektronische Verdikt.

Dritte Liga Gr. 8

Visp-/Eyholz 2 bekam die Überlegenheit des Aufsteigers Plaffeien 3 deutlich zu spüren und unterlag mit1528-1560. Trotzdem verbleiben die Visper Reserven auf dem 3. Schlussrang. Zermatt siegte gegen das ambitionslose Palézieux mit 1510-1501 und rettete seine Drittliga-Haut. Leider muss Leukergrund 1 trotz eines Sieges gegen L’Isle absteigen: Zwei Siegen stehen doch fünf Niederlagen gegenüber. Savièse behielt Rang zwei in dieser Gruppe dank eines klaren Sieges gegen «Misterdam» Baulmes.

4. Liga Gr. 13

In der Walliser Gruppe steigt Sitten erwartungsgemäss auf, dies nach einem klaren Sieg gegen Reckingen mit 1525-1472. Zusammen mit 24 andern Teams beendeten die Sittener die Saison ungeschlagen mit sieben Siegen in Folge. Mit weisser Weste steht auch KK Bürchen da, das nächstes Jahr in der 3. Liga auf bekannte Oberwalliser Kameraden treffen dürfte. Bürchen bezwang Grabs in der letzten Runde deutlich mit 1552-1526.

