Fournier nicht mehr Sitten-Trainer

Sébastien Fournier ist seit Montag nicht mehr Trainer des FC Sittens. Er kehrt zu seinem ursprünglichen Posten als Nachwuchs-Chef des Vereins zurück.

Seit dem 25. April amtete Sébastien Fournier als Trainer des FC Sittens, nachdem Peter Zeidler vorläufig von seinem Posten freigestellt wurde. Vergangene Woche wurde schliesslich bekannt, dass der Deutsche als Trainer in Sitten definitiv keine Zukunft mehr hat. Wie «rhonefm.ch» am Montag berichtet, kehrt nun auch Fournier wieder zu seiner ursprünglichen Aufgabe in der Nachwuchsabteilung zurück.

Die Suche nach einem neuen Trainer bleibe oberste Priorität von Sitten-Boss Christian Constantin, heisst es weiter. Im Gespräch sei derzeit etwa Gabri, ehemaliger Spieler beim FC Sitten und derzeit Trainer von Barcelonas Nachwuchs.

05. Juni 2017, 19:40

