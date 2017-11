Fünf Medaillen in Neuchâtel

Elf Athleten des OW88 waren am vergangenen Wochenende in Neuchâtel. Foto: zvg

Am vergangenen Wochenende ist der Schwimmverein Oberwallis OW88 mit elf Athleten zum «Challenge du Red Fish» nach Neuchâte gereist.

In der Kategorie 12 Jahre und jünger schwang Xenia Gallo oben aus und stieg gleich dreimal auf das Podest. Gold holte sie in 50m Freistil, Silber gab es in 50m Rücken und 100m Freistil. Xarenia Gallo holte in einer neuen persönlichen Bestzeit Silber in 50m Freistil. Den sehr guten 4. Platz gab es in 100m Freistil.

Bei den 13/14-Jährigen zeigte Medea Wedig in ihrer Paradedisziplin 50m Brust eine gute Leistung, und sicherte sich Bronze. Zudem schwamm Wedig viermal unter die ersten zehn. Annabelle Truffer erreichte in 50m Brust den 9. Rang und bei sieben ihrer Starts neue persönliche Bestzeiten. Melina Vogel tat es ihr gleich und holte sechs persönliche Bestzeiten.

Bei den 15/16-Jährigen verpasste Rahel Hallenbarter in 50m Rücken als vierte knapp das Podest, in 50m Brust reichte es für den 5. Platz, in 100m Rücken belegte sie den 6. Schlussrang. Sie konnte zudem bei jedem ihrer Starts ihre Zeiten verbessern. Liz Konan erreichte fünf Top-Ten Plätze, in 100m Rücken fehlten ihr lediglich 78 Hundertstel zum Podest.

Bei den 17-Jährigen und älter gingen zwei Schwimmerinnen und zwei Schwimmer an den Start. Joelle Moritz erkämpfte sich in 50m Brust den 7. Rang. Enja Kluser reichte es in 50m Freistil zum 10. Schlussrang. Alfons Brigger fehlten beim 50m Rückenrennen 47 Hundertstel für einen Podestplatz, was ihm den 6. Rang einbrachte. Den 5. Platz gab es in 100m Rücken. Dario Schnidrig reichte es nicht für einen Top-Ten Platz. Sein bestes Ergebnis war der 14. Platz in 50m Rücken.

pd / pan

06. November 2017, 08:23

Artikel teilen