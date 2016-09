Fünf Oberwalliser im Schweizer Sprint-Finale

Am Samstag hatten im Verkehrshaus Luzern junge Sprint-Talente das Sagen: 380 Athleten aus allen Landesteilen nahmen am Schweizer Finale des Swiss Athletics Sprints teil – darunter auch fünf Oberwalliser.

Punkto Einsatz standen die Nachwuchs-Sprinter ihren Vorbildern in nichts nach. Die Schnellsten mussten sich über drei Runden gegen gleichaltrige Konkurrenz behaupten. Via Vorläufe und Halbfinals qualifizierten sich je sechs Athleten pro Jahrgang für den großen Endlauf. Mit Alex Wilson und Silvan Wicki (beide Old Boys Basel) waren zwei der schnellsten Sprinter des Landes vor Ort. Sie schrieben nicht nur Autogramme, sondern gaben den jungen Athleten auch den einen oder anderen nützlichen Tipp mit auf den Weg.

Waren in den letzten Jahren meistens zwei Athleten aus dem Oberwallis im Finale vertreten, konnten sich dieses Jahr gleich fünf qualifizieren. Svenja Wenger (Jg. 2005) vom LV Visp meisterte den Halbfinal souverän und konnte sich im Endfinal mit den besten sechs der Schweiz messen. In diesem dritten Lauf kam sie jedoch nicht mehr an ihre Tagesbestleistung (8.89 sec) heran und schloss auf dem 6. Rang ab. Ebenfalls beim 60m Sprint bis ins Halbfinale kam Lukas Mengis (Jg. 2004) vom LFT Oberwallis: In 8.76 Sekunden lief er auf den 17. Schlussrang.

Lionel Etzensperger (Jg. 2003) vom LFT Oberwallis ging bei der kürzeren Sprintdistanz (60 m) an den Start. Mit 8.62 Sekunden verpasste er knapp den Halbfinaleinzug und belegte damit den 20. Platz. Beim 80 Meter Sprint liefen Lena Volken (Jg. 2002) vom LFT Oberwallis in 11.00 Sekunden und Mattia Metry (Jg. 2002) vom TV Naters in 10.54 Sekunden. Beiden reichte es bis in den Halbfinal, wo sie dann ausschieden. Sie erreichten die Plätze 12 und 15.

19. September 2016, 16:55

