Fünf Spielerverpflichtungen beim EHC Visp

Der EHC Visp für die kommende Saison nimmt weiter Form an. Fünf weitere Spielernamen stehen auf der Kaderliste. Auch in der Saison 17/18 kann der EHC Visp auf die Unterstützung des NLA-Meisters zählen.

Die EHC Visp Sport AG verpflichtet mit einem 1-Jahresvertrag den 21-jährigen Verteidiger Jens Nater. Der Ostschweizer spielte neun NLA-Spiele für den HC Davos und 69 NLB Spiele für Hockey Thurgau, wo er in den letzten zwei Jahren von den Bündnern ausgeliehen wurde.

Ebenfalls wechselt neu zum EHC Visp für eine Saison der 23-jährige Oliver Achermann. Der Österreichisch-Schweizerische Doppelbürger ist 1.96m gross und spielt auf der Center-Position. In seiner noch jungen Karriere spielte er mehrheitlich in der österreichischen EBEL Liga.

Weiter verlängert die EHC Visp Sport AG den Vertrag mit Jules Sturny um ein weiteres Jahr. Der 20-jährige Stürmer hat sich gleich in seiner ersten Saison beim EHC Visp einen Stammplatz erarbeitet. Mit dem einheimischen Yanis Djerrah, welcher letzte Saison massgeblich am 3. Rang der Elite Junioren B «Team VS» verantwortlich war, konnte ein ein Ausbildungsvertrag für eine Saison unterschrieben werden. Der 19-jährige erzielte in 37 Elite B Spielen 80 Skorerpunkte (36 Tore & 44 Assists) und dominierte somit die Skorertabelle ligaweit.

Letztlich verpflichtet die EHC Visp Sport AG den 21-jährigen Center Alexis Valenza (Tryout bis Ende August 2017 mit Kluboption für eine Vertragsverlängerung bis Ende Saison 2017/18). Der Westschweizer Center spielte zuletzt in den Vereinigten Staaten (USPHL Premier). Alexis Valenza bestritt im vergangenen März 2017 mit rund 40 weiteren Kandidaten ein 2-tägiges Tryout-Camp in Visp.

SCB bleibt Partnerteam des EHC Visp

Der frischgebackene NLA Meister SC Bern und der EHC Visp verlängern ihre Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr. Die Vereinbarung ermöglicht der EHC Visp Sport AG auf verschiedene Talente des SC Bern zurückgreifen zu können. So sollen im Verlauf der Vorbereitung 2 Verteidiger und 1 Stürmer zu den Oberwallisern stossen.

Hoël Ballestraz zum HC Sierre

Torhüter Hoël Ballestraz, welcher beim EHC Visp unter Vertrag steht, wird für eine Saison an den HC Sierre ausgeliehen. Der 19-jährige hat in der Saison 2016/17 erste Erfahrungen auf NLB-Niveau sammeln können. Daneben hütete er das Tor der Elite B Junioren «Team Wallis».

pd/noa

24. April 2017, 14:39

