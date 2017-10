Gabri wohl neuer Trainer beim FC Sitten

Ist Gabri (rechts) bald wieder in Sitten am Ball? Foto: Keystone

Gemäss «Nouvelliste» wird der ehemalige Sittener Spieler Gabri neuer Trainer beim FC Sitten und damit Nachfolger des am Sonntagabend entlassenen Paolo Tramezzani. Der Spanier traf sich am Montag in Martinach mit Sittens Präsident Christian Constantin. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Artikel zum Thema Paolo Tramezzani als Sitten-Trainer entlassen

Der 38-jährige Gabri hat noch nie ein Spitzenteam trainiert. Zuletzt war der frühere Mittelfeldspieler und dreifache Internationale U19-Coach beim FC Barcelona.

Für den FC Sitten spielte er 2011, danach war er auch bei Lausanne-Sport aktiv. Den Grossteil seiner Spielerkarriere bestritt er beim FC Barcelona und bei Ajax Amsterdam.

23. Oktober 2017, 17:00

Artikel teilen