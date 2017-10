FC Sitten bestätigt Engagement von Gabri

Ex-Barca Spieler Gabriel Garcia de la Torre ist offiziell neuer Trainer des FC Sitten. Am Mittwoch leitet er das erste Training in Martinach.

Der Spanier Gabriel Garcia de la Torre, kurz Gabri genannt, ist erwartungsgemäss als Trainer des FC Sitten und Nachfolger der abgesetzten Italieners Paolo Tramezzani verpflichtet worden.

Der Walliser Klub gab das Engagement des 38-Jährigen früheren Spielers des FC Barcelona am Dienstagabend mit einem Communiqué bekannt.

Der 38-Jährige war bis anhin Coach der U19-Auswahl des FC Barcelona. Im Frühjahr erreichte er mit den Talenten aus Barcelonas Nachwuchs-Center «La Masia» den Halbfinal im Youth Cup, dem Junioren-Wettbewerb der Champions League. Dieser wurde in Lyon ausgetragen, und es entspricht einer gewissen Verbundenheit mit dem FC-Sitten-Präsidenten, dass dieser in Frankreich live vor Ort war.

Als Spieler war der Spanier für kurze Zeit bereits einmal beim FC Sitten engagiert, er kennt somit die Region. Im Herbst 2011 kam der Mittelfeldspieler ins Wallis, wies jedoch einen grossen Trainingsrückstand auf und war verletzungsanfällig. Deshalb kam er hier nur auf fünf Teileinsätze. Gabri wechselte daraufhin zu Lausanne-Sport, wo er 28 Spiele absolvierte und 2014 seine Aktivkarriere beendete.

Der Spanier wurde beim FC Barcelona gross, hier durchlief er sämtliche Nachwuchs-Stationen und absolvierte bei den Profis zwischen 1999 und 2006 129 Spiele (7 Tore). In der Nationalmannschaft Spaniens kam er nur zu drei Einsätzen. Daraufhin wechselte er zu Ajax Amsterdam, nach 86 Spielen verabschiedete er sich hier in Richtung Katar. Von hier aus flog er vor sechs Jahren erstmals ins Wallis, wo er nun seine Trainer-Karriere richtig lancieren will.

Denn Gabri ist seit 2015 ausschliesslich als Junioren-Trainer beim FC Barcelona engagiert. Hier liess er bevorzugt ein offensiv ausgerichtetes 4-3-3-System spielen, wie es der Philosophie der Katalanen entspricht. Der Spanier ist somit ein «Trainer-Neuling» im Spitzenfussball, der FC Sitten ist sein Einstieg in den Profibereich.

24. Oktober 2017, 19:24

