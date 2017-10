Philosophie und Mentalität

Vor seinem ersten Training beim FC Sitten stellte sich Gabri den Medien. Die Spielphilosophie des grossen FC Barcelona will er hier umsetzen und als erstes die Mentalität ändern.

Anlaufzeit hat der Spanier keine, er bekommt es in seinen ersten drei Spielen gegen YB, den FCZ und Basel gleich mit dem Spitzentrio der Liga zu tun. Das bereitet ihm keine Sorgen. "Ich glaube, dass hier Potenzial vorhanden ist, um etwas zu erreichen". Gabri spricht von einem ballorientierten Fussball mit Risiko nach vorne. So, wie ihn sein Stammklub Barcelona praktiziert. "Natürlich auf einem anderen Niveau," so Gabri, "aber ich will die Mannschaft entsprechend dieser Philosophie entwickeln". Und was ist kurzfristig möglich? "Ich muss das Selbstvertrauen der Spieler stärken und ihre Mentalität verbessern".

bhp

25. Oktober 2017, 14:20

Artikel teilen