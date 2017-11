Sieben sind weg

Trainer Gabri greift durch: Am Mittwoch strich er gleich sieben Spieler aus dem Kader, um konzentrierter und intensiver arbeiten zu können. Bei den Verbannten sind einige Routiniers.

Ohne Zverotic, Carlitos, Acquafresca, Neitzke, Constant, Lurati und Milosavljevic, so will Gabri im Abstiegskampf bestehen. Alles sieben trainieren ab sofort nur noch mit der U21. «Es war ein sportlicher Entscheid», so der Trainer, «unser Kader war zu gross.»

bhp

22. November 2017, 17:25

