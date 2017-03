Geschwindigkeitsrausch auf Eis und Schnee

Bei einem wagemutigen Downhill-Rennen in den Alpen, dem Glacier Bike Downhill in Saas-Fee, gelang dem Sieger vom letzten Jahr erneut, die beste Tageszeit aufzustellen.

Es braucht schon eine grosse Portion Mut, sich mit dem Bike auf einer Strecke mit 1200 Metern Höhendifferenz in die Tiefe zu stürzen. 240 Biker aus sieben Nationen nahmen diese Herausforderung bei der 14. Ausgabe des Glacier Bike Downhill am frühen Samstagmorgen in Saas-Fee an. Schnellster war – wie schon im Vorjahr – der Sarner Lukas Albert, der die 5.5 Kilometer lange Strecke in 5 Minuten und 31 Sekunden zurücklegte. Lediglich eine halbe Sekunde länger brauchte Roger Sigrist aus Kägiswil. In der Frauenkategorie gewann Julia Müller aus Susten mit einer Zeit von 9 Minuten und 30 Sekunden.

Wegen dem weichen Schnee in den Höhenlagen musste die Strecke – zum zweiten Mal in der Geschichte des Glacier Bike Downhill – verkürzt werden. Der Start wurde vom Mittelallalin auf Felskinn verlegt. Spektakulär war das Rennen in der Morgendämmerung deswegen nicht minder. Mit Geschwindigkeiten bis zu 130 Kilometern pro Stunde rasten die Sieger die Skipisten runter und wurden dabei von etlichen Zuschauern angefeuert.

12. März 2017, 08:56

