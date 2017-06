Landet auch Senn in der NHL?

Am NHL-Entry-Draft, der diese Nacht ab 01.00 Uhr (MEZ) in Chicago beginnt, kann Nico Hischier als Nummer-1-Draft in die Geschichte eingehen. Nicht ganz ausgeschlossen, dass auch der Oberwalliser Torhüter Gilles Senn in einer späteren Runde von einer NHL-Organisation gedraftet werden kann.

Niemand dachte sich das aus, dass der mit dem HC Davos spielende Senn am NHL-Entry-Draft als 21-Jähriger gezogen werden kann oder wird. Doch so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Denn Senn erfüllt die Voraussetzung eben doch, gleichwohl gedraftet werden zu können. In der Regel darf ein Jungspieler dafür nicht älter als 20 sein. Aber wenn ein Europäer nie in Übersee gespielt hat, gehts eben auch noch mit 21.

Senns Nordamerika-Agent Allain Roy, der nebst Hischier beispielsweise auch Berns Mark Arcobello vertritt: "Gilles Fortschritte sind den NHL-Scouts nicht entgangen. Sein Draft ist eine Möglichkeit."

Senn könnte also in einer späteren der insgesamt sieben Runden ausgewählt werden. Jedes der 31 NHL-Teams kann am Entry-Draft pro Runde einen Spieler bestimmen. Die erste Runde gehört den Zauberlehrlingen wie Hischier.

Bereits im März sagte der ehemalige Torhüter und TV-Experte Lars Weibel in einem NLA-Playoff-Interview mit dem "Walliser Bote": "Senn ist mit 1,95 m nicht zu gross, ganz im Gegenteil. Er hat die ideale Postur für die NHL. Dort werden die Goalies gefühlt zwei Zentimeter grösser pro Saison. Als Jonas Hiller in der NHL begann, war er mit 1,86 m einer der grössten. Als er ging, einer der kleinsten."

Der Saaser Senn stiess 2011 via Saastal und dem EHC Visp mit 15 Jahren zur Juniorenabteilung des HC Davos. Niemand rechnete im Zusammenhang mit dem NHL-Entry-Draft mit ihm. Überrascht er uns alle?

