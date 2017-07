Zweite Niederlage für Salzgeber

Schach | 5. Runde der Schweizer Meisterschaften in Grächen

An der 5. Runde der Schweizer Meisterschaften in Grächen stoppt GM Yannick Pelletier Theo Stijves Höhenflug. FM Marco Riehle schlägt GM Florian Jenni und auch Lokalmatador Franz Salzgeber muss seine zweite Niederlage einstecken.

Mit einem souveränen Schwarz-Sieg stoppte Grossmeister Yannick Pelletier (Lux/Sz) in der 5. Runde des Nationalturniers an den Schweizer Schachmeisterschaften in Grächen den Höhenflug von Theo Stijve (Villars-sur- Glâne). Es war dies die erste Niederlage des bald 16-jährigen Juniors, der zuvor die beiden Internationalen Meister Andreas Huss (Lausanne) und Ralph Buss (Pully) geschlagen und gegen IM Claude Landenbergue (Genf) remisiert hatte.

Weil IM Gabriel Gähwiler (Neftenbach) gegen den topgesetzten französischen GM Adrien Demuth (Fr) – nach 103 Zügen – remisierte und FM Philipp Aeschbach (Zürich) gegen Demuths Landsmann GM Andrei Sokolow (Fr) verlor, steht Topfavorit Yannick Pelletier nach fünf Runden als einziger Schweizer mit 4½ Punkten zu Buche. Gähwiler, Landenbergue und FM Fabian Bänziger (Pfäffikon/SZ) folgen mit einem halben Punkt Rückstand.

Einen weiteren Rückschlag erlitt GM Florian Jenni (Oberengstringen). Der zweifache Schweizer Meister unterlag dem 18-jährigen Deutschen FM Marco Riehle, der in der 3. Runde schon den sechsfachen Champion GM Joe Gallagher (Eng/Sz) geschlagen hatte.

Seine zweite Niederlage musste Frank Salzgeber (Naters) in Kauf nehmen. Gegen den in London lebenden GM Joe Gallagher, der mit nur 1½ aus 3 einen mässigen Start ins Nationalturnier verzeichnet hatte, musste sich der Walliser Lokalmatador nach einer komplexen Partie im Endspiel geschlagen geben. Im Senioren-Titelturnier sind die beiden je 2 aus 3 aufweisenden Martinacher Pierre Perruchoud und Jean-Paul Moret mit einem halben Punkt Rückstand auf das Spitzentrio FM Vjekoslav Vulevic/Benjamin Huss/Manfred Gosch in Lauerstellung.

17. Juli 2017, 19:21

