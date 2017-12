Imoberdorf und Meier-Ruge im Final

Langlauf | Swiss Cup in Obergoms

Die beiden Oberwalliserinnen Rahel Imoberdorf und Ladina Meier-Ruge schafften beim Swiss Cup in Ulrichen das Sprintfinale.

In diesem aber reichte es im Sechserfeld keiner aufs Podest. Imoberdorf wurde Fünfte, die Biathletin Meier-Ruge Sechste. Anhand des Läuferinnenfeldes durfte mit einer Finalqualifikation in beiden Fällen gerechnet werden. Gewonnen wurde das Sprintrennen von der Australierin Jessica Yeaton. Die Ozeanier weilten im Obergoms, weil in Ulrichen Ende Januar die Junioren-Weltmeisterschaftten stattfinden werden. Das Herrenrennen gewann der Grenzwächter Erwan Käser. Der Unterwalliser Candide Pralong (Val Ferret) wurde Dritter.

Am Sonntag finden im Nordisch Zentrum in Ulrichen die Distanzrennen statt.

02. Dezember 2017, 17:50

Artikel teilen