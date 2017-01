Grächen kämpft sich zurück

Am Samstag haben sich die Herren B der Oberwalliser Unihockey Meisterschaft in Susten zum Rückrundenstart getroffen. Nach durchwegs spannenden Spielen wurde die Tabelle teils erheblich durchmischt.

STV Baltschieder II - UHC Pfynland II 4:8 (1:5)

Die favorisierten Pfynländer starteten furios in die Partie. Den frühen Vorsprung verwalteten sie vor zahlreichem Heimpublikum trotz viel Gegenwehr der Baltschiedner schliesslich souverän über die Zeit.

UHC Naters-Brig II - KTV Glis 7:8 (5:3)

Naters-Brig roch die Chance, in der Tabelle mit den Glisern gleichzuziehen. Entsprechend motiviert traten sie an und erarbeiteten sich bis zur Pause einen Vorsprung. Doch Glis wusste mit einer starken zweiten Hälfte zu kontern und setzte sich nach einer nervenaufreibenden Schlussphase knapp durch.

Embd Devils II - STV Baltschieder II 4:4 (2:2)

Der STV Baltschieder II hatte an diesem Tag ein schweres Los. Mit den Embd Devils II wartete nach Pfynland ausgerechnet noch das zweite Spitzenteam der Gruppe. Mit viel Einsatz traten sie an und es entwickelte sich eine sehenswerte Partie, welche mit einem gerechten Unentschieden endete.

Ibex Grächen - UHC Pfynland II 5:3 (4:1)

Nach einer komplett verkorksten ersten Saisonhälfte wollte es Grächen in der zweiten Hälfte besser machen. Im Spiel gegen Pfynland II bewiesen sie ihre Aufwärtstendenz. Nach einer hochstehenden Partie konnten sie einen Achtungserfolg gegen einen äusserst starken Gegner feiern.

Blacknoselambs - KTV Glis 5:11 (2:10)

Der KTV Glis startete wie die Feuerwehr in das Spiel gegen den letztjährigen Aufsteiger. Früh konnten sie für die Vorentscheidung sorgen. Trotz Leistungssteigerung der Blacknoselambs in der zweiten Halbzeit geriet der zweite Sieg des Tages für die Gliser nie in Gefahr.

UHC Naters-Brig II - Embd Devils II 7:8 (1:4)

Im Kampf gegen den Abstieg brauchte der UHC Naters-Brig II unbedingt Punkte. Da galt es auch gegen den Leader aus Embd trotz Drei-Tore-Rückstand zur Pause alles zu versuchen. Beinahe wäre der Turnaround auch gelungen. Doch am Ende setzte es die zweite 7:8-Niederlage ab. Damit stehen sie neu am Tabellenende. Embd thront weiter auf Rang 1 und darf allmählich vom Aufstieg träumen.

Blacknoselambs - Ibex Grächen 4:12 (1:6)

Waren die Blacknoselambs in der Hinrunde die Überraschung der Liga, mussten sie an diesem Tag einen herben Rückschlag hinnehmen. Gegen ein entfesselt aufspielendes Grächen hatten sie keine Chance und rutschen nach dieser Niederlage in der Tabelle um drei Ränge auf Platz sechs ab. Grächen hingegen hat dank den zwei Siegen den Anschluss ans Mittelfeld geschafft.

Weiter geht es in der OUM am kommenden Samstag in Baltschieder. Dann spielen die Damen ihre nächste Runde. Im Anschluss finden die Cup-Viertelfinals der Herren statt.

pd/map

21. Januar 2017, 18:15

Artikel teilen